Thiếu nữ 19 tuổi quốc tịch Anh qua đời, trao lại hi vọng sống cho 3 người Việt Nam

Tuấn Khang |

Những giây phút xúc động nhất đã được ghi lại, khiến người xem chực trào nước mắt.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, mới đây bệnh viện tiếp nhận 1 trường hợp bị chết não, quốc tịch Anh.

O.S.W (19 tuổi) đã không may qua đời trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Dù không cùng quốc tịch, không cùng màu da, cô và gia đình đã chọn hiến tạng để gửi lại một phần cơ thể của mình tại Việt Nam, cho nhiều người bệnh suy tạng.

Trong giây phút chào tiễn biệt con, bố mẹ của O.S.W đã không kìm được nước mắt. Họ ôm hôn đứa con thân yêu lần cuối trước khi phải rời xa mãi mãi.

Chia sẻ thêm về quyết định hiến tạng con cho người Việt Nam, bố của O.S.W nghẹn giọng: "Tôi tin Việt Nam là mảnh đất mà con gái chúng tôi đã dành trọn tình yêu thương, có thể đóng góp một chút gì đó cho Việt Nam sau khi con gái tôi đã dành thời gian cuối đời tại mảnh đất này... là một điều vô cùng ý nghĩa".

Mẹ của O.S.W nghẹn ngào chia sẻ thêm: "Con gái chúng tôi đã có những ngày tháng tuyệt vời nhất tại nơi đây. Con bé đã tận hưởng và trân trọng từng phút giây khi ở mảnh đất này. Đây là cách để chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người".

Hành trình của cô gái trẻ O.S.W đã vĩnh viễn dừng lại trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Nhưng vượt qua mọi khác biệt về quốc tịch hay màu da, cô và gia đình đã lựa chọn một cách ở lại thật đặc biệt: Hiến tặng mô tạng, trao đi những phần cơ thể của mình để níu giữ sự sống cho những bệnh nhân suy tạng nơi đây.

19 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cô đã chọn cách ở lại thật đặc biệt. Sự ra đi của cô không phải là kết thúc, mà là sự hồi sinh cho nhiều người khác. Một chuyến đi khép lại, nhưng sự sống từ cô vẫn tiếp tục hiện hữu, lặng lẽ, bền bỉ, trong những con người Việt Nam được hồi sinh. Xin cúi đầu tri ân nghĩa cử cao đẹp ấy.

