1 bệnh về gan “bùng lên”, người trẻ cũng không còn an toàn: Bác sĩ chỉ ra xu hướng điều trị mới

Những năm gần đây, lĩnh vực gan mật ghi nhận sự thay đổi rõ rệt cả về mô hình bệnh tật lẫn chiến lược điều trị. Nếu trước đây thực hành lâm sàng chủ yếu tập trung xử trí khi bệnh đã tiến triển, thì hiện nay xu hướng đang chuyển sang nhận diện nguy cơ sớm, đánh giá chính xác tổn thương và cá thể hóa điều trị ngay từ đầu.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị khoa học Liver Summit 2026 do Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp với Hội Gan Mật Việt Nam tổ chức được kỳ vọng trở thành diễn đàn học thuật quan trọng, cập nhật tiến bộ mới và tăng cường kết nối chuyên môn giữa các trung tâm.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhấn mạnh những tiến bộ nổi bật của chuyên ngành, từ các phương pháp đánh giá không xâm lấn, điều trị cá thể hóa đến quản lý bệnh gan chuyển hóa, viêm gan virus và biến chứng xơ gan.

Theo ông, việc duy trì các diễn đàn học thuật chất lượng cao là cần thiết để chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật tiến bộ khoa học. Nội dung hội nghị cũng tập trung vào nhiều vấn đề then chốt như quản lý bệnh gan mạn, viêm gan virus B ở nhóm đặc biệt, tăng áp lực tĩnh mạch cửa, điều trị xơ gan và các biến chứng.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc chia sẻ tại hội nghị khoa học.

Bước ngoặt trong thực hành gan mật

Theo PGS.TS.BS Võ Duy Thông, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM,xu hướng hiện nay là chuyển từ điều trị muộn sang quản lý bệnh theo cơ chế và nguy cơ nhằm can thiệp sớm hơn.

Những cập nhật như MASLD (gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa) các phương pháp đánh giá không xâm lấn hay đồng thuận Baveno VIII cho thấy thực hành gan mật đang bước sang giai đoạn mới, trong đó quyết định lâm sàng ngày càng dựa vào phân tầng nguy cơ và hiểu biết sâu hơn về bệnh sinh.

Bệnh gan chuyển hóa bùng lên, không còn là bệnh “của riêng người lớn tuổi”.

Đáng chú ý, bệnh gan chuyển hóa (MASLD) đang nổi lên như một vấn đề toàn cầu. Đây hiện là dạng bệnh gan phổ biến nhất và không còn được xem là bệnh lý khu trú tại gan, mà là biểu hiện của rối loạn chuyển hóa toàn thân, PGS Thông chia sẻ.

Các phương pháp đánh giá không xâm lấn ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quản lý bệnh gan mạn, giúp giảm can thiệp xâm lấn và theo dõi tiến triển hiệu quả hơn.

Ở nhóm bệnh xơ gan, các cập nhật từ đồng thuận Baveno VIII nhấn mạnh chiến lược dự phòng biến chứng từ sớm, cùng với xu hướng điều trị chủ động và phối hợp đa chuyên khoa.

Hội nghị cũng đề cập đến các hướng tiếp cận mới như mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột (dysbiosis), vai trò của dinh dưỡng và tình trạng suy giảm khối cơ (sarcopenia). Điều này cho thấy bệnh gan đang được nhìn nhận toàn diện hơn như một bệnh lý hệ thống, không chỉ riêng tại gan.

Người trẻ cũng đối mặt nguy cơ

Từ thực tế lâm sàng, các bệnh gan do virus đang dần được kiểm soát tốt hơn, trong khi bệnh gan chuyển hóa lại gia tăng nhanh chóng, kể cả ở người trẻ.

Xu hướng “đổi chiều” này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong thay đổi chiến lược quản lý: tăng cường phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và phối hợp đa chuyên ngành. Với nội dung cập nhật và gắn sát thực hành, hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng chăm sóc người bệnh trong bối cảnh bệnh gan ngày càng trẻ hóa và diễn biến phức tạp.