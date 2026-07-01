Thiên kim tiểu thư cả đời sống trên "núi tiền": Làm gì cũng hot, đi hát bị chê thảm họa mà không thèm quan tâm

Trong từ điển của mỹ nhân này, giàu và đẹp là 2 từ khóa luôn luôn song hành.

Những ngày qua, mạng xã hội đang hot chủ đề bàn luận về sức ảnh hưởng của Paris Hilton. Nhiều người gọi Paris Hilton là "nepo baby" thành công nhất thế giới, đồng thời phá vỡ mọi định kiến về hình mẫu "ái nữ nhà giàu" chỉ biết dựa vào gia thế. Paris Hilton không chỉ là người tiên phong của khái niệm "famous for being famous" (nổi tiếng vì sự nổi tiếng), mà còn đặt nền móng cho văn hóa influencer và IT Girl hiện đại.

Gia tộc danh giá của Paris Hilton

Paris Hilton (sinh năm 1981) là đại tiểu thư thuộc dòng họ Hilton danh giá. Cô là chắt của Conrad Hilton - người sáng lập Hilton Hotels & Resorts, thông qua ông nội Barron Hilton và cha Richard Hilton. Tuy nhiên, sau khi Barron Hilton quyết định dành phần lớn tài sản cho hoạt động từ thiện, Paris không tham gia điều hành tập đoàn. Năm 2007, vì lối sống xa xỉ và thị phi ngập truyền thông, mỹ nữ tóc vàng bị ông nội tước quyền thừa kế cổ phần tập đoàn.

Dù không thừa kế tài sản gia tộc, Paris Hilton vẫn đủ sức sống xa hoa nhờ tài kinh doanh và danh tiếng cá nhân quá khủng

Dù không thừa kế tài sản gia tộc, Paris Hilton vẫn đủ sức sống xa hoa nhờ tài kinh doanh và danh tiếng cá nhân quá khủng. Sau khi thời kì hoàng kim qua đi, Paris tự mình điều hành đế chế nước hoa riêng, sống kín tiếng hơn nhưng vẫn là một trong những cái tên được chú ý nhất.

Đầu những năm 2000, Paris Hilton trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ chương trình truyền hình thực tế The Simple Life cùng Nicole Richie. Tuy nhiên, điều khiến cô khác biệt là Paris không nổi tiếng bởi tài năng, mà ở việc biến cuộc sống giàu sang thành một "sản phẩm".

Paris Hilton xây dựng một hình tượng được tính toán kỹ lưỡng

Để làm được điều đó, Paris Hilton xây dựng một hình tượng được tính toán kỹ lưỡng. Trong bối cảnh xã hội phương Tây khi ấy tồn tại định kiến rằng phụ nữ tóc vàng thường ngốc nghếch, cô chủ động hóa thân thành một "cô nàng tóc vàng hoe" điển hình: tóc vàng, giọng nói nũng nịu, phong cách tiểu thư xa hoa và luôn xuất hiện giữa những bữa tiệc đình đám. Paris Hilton là cái tên biểu tượng của phong cách Y2K, có nhiều câu nói để đời về sự giàu có và mở ra nhiều trào lưu hot hit đến hiện tại, điển hình như chụp ảnh selfie.

Paris Hilton ở thời hoàng kim:

Để làm được điều đó, Paris Hilton tuân thủ công thức hình tượng cực kì nghiêm ngặt. Ít người biết rằng ngoài đời, Paris Hilton vốn có tóc nâu, mắt nâu và giọng nói trầm hơn rất nhiều. Paris Hilton đã duy trì việc nhuộm tóc vàng và đeo kính áp tròng màu xanh trong nhiều năm chỉ để giữ đúng hình tượng mình tạo dựng. Ngay cả chất giọng "baby voice" nổi tiếng cũng được cho là một phần của nhân vật mà Paris xây dựng trước công chúng.

Không chỉ vậy, hình ảnh "nữ hoàng tiệc tùng" khiến cô bị chỉ trích cũng được biến thành lợi thế. Những buổi tiệc xa hoa không đơn thuần là nơi giải trí mà còn là môi trường để Paris mở rộng quan hệ, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và xây dựng mạng lưới kinh doanh. Song song với sự nghiệp giải trí, cô phát triển hàng loạt lĩnh vực từ thời trang, nước hoa, truyền hình đến DJ, tạo nên đế chế kinh doanh trị giá hàng tỷ USD.

Paris Hilton - Stars Are Blind

Để mở rộng sức ảnh hưởng, năm 2006, Paris thành lập hãng đĩa Heiress Records hợp tác với Warner Bros. Records để chuẩn bị cho việc trở thành 1 ca sĩ. Paris Hilton phát hành album đầu tay Paris . Album ra mắt ở vị trí thứ 6 trên Billboard 200, bán hơn 600.000 bản tại Mỹ. Ca khúc Stars Are Blind trở thành bản hit reggae-pop nổi tiếng, lọt Top 20 Billboard Hot 100 và Top 5 tại nhiều quốc gia.

Paris Hilton bị gắn với danh xưng "ca sĩ hát thảm họa" nhưng cô không quá quan tâm

Dù vậy, trong giai đoạn đó, Paris Hilton bị gắn với danh xưng "ca sĩ hát thảm họa". Phần lớn định kiến xuất phát từ hình ảnh "IT Girl" nhiều thị phi và quan niệm rằng việc cô lấn sân ca hát chỉ nhằm tạo hiệu ứng truyền thông. Bên cạnh đó, chất giọng mỏng cùng việc các màn trình diễn live thường sử dụng nhiều backing track khiến cô nàng bị chỉ trích. Paris Hilton không quan tâm, cô vẫn thường xuyên xuất hiện ở các sân khấu lớn và thể hiện giọng hát của mình.

Trái ngược với những lời chê bai, album Paris lại được các tạp chí âm nhạc quốc tế như Rolling Stone, Pitchfork và AllMusic đánh giá tích cực về chất lượng sản xuất cũng như khả năng tạo hit của chính chủ Paris Hilton. Riêng Stars Are Blind đến nay vẫn được nhiều nhà phê bình xem là một trong những ca khúc pop đáng nhớ của thập niên 2000.

Paris Hilton trở thành biểu tượng Y2K

Sau gần hai thập kỷ, Paris Hilton trở lại với album phòng thu thứ hai Infinite Icon vào năm 2024 dưới sự sản xuất điều hành của Sia. Album quy tụ nhiều nghệ sĩ như Meghan Trainor, Megan Thee Stallion, Rina Sawayama, Maria Becerra và Sia. Dù không tạo hiệu ứng thương mại lớn như album đầu tay, sản phẩm vẫn nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ lâu năm và giới yêu nhạc dance.

Paris Hilton phát hành album nhạc dance vào năm 2024

Ở tuổi 45, Paris Hilton hiện có cuộc sống hoàn toàn khác hình ảnh "nữ hoàng tiệc tùng" từng làm nên tên tuổi. Sau khi kết hôn với doanh nhân Carter Reum vào năm 2021, cô đã trở thành mẹ của hai con và dành nhiều thời gian cho gia đình. Bên cạnh việc điều hành 11:11 Media, Paris còn tích cực vận động chính sách nhằm bảo vệ trẻ em, xuất phát từ những trải nghiệm đau thương của chính mình trong thời niên thiếu.

Hiện Paris Hilton xem âm nhạc là niềm đam mê cá nhân, thỉnh thoảng biểu diễn DJ tại các lễ hội âm nhạc và tổ chức những bữa tiệc kín quy tụ giới siêu sao, siêu giàu Hollywood

Âm nhạc hiện không còn là trọng tâm trong sự nghiệp của Paris Hilton. Cô xem đây là niềm đam mê cá nhân, thỉnh thoảng phát hành sản phẩm mới hoặc biểu diễn DJ tại các lễ hội âm nhạc và tổ chức những bữa tiệc kín quy tụ giới siêu sao, siêu giàu Hollywood. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, Paris Hilton vẫn được xem là một trong những biểu tượng hiếm hoi có thể biến mọi định kiến, từ "tiểu thư ăn chơi", "tóc vàng ngốc nghếch" cho đến "ca sĩ hát dở", thành công cụ xây dựng thương hiệu và tạo nên đế chế kinh doanh của riêng mình.