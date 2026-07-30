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Thi thể người đàn ông nước ngoài trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Thống Nhất
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Trong lúc đi tắm biển, người dân Đà Nẵng phát hiện thi thể người đàn ông đang trôi dạt vào bờ nên trình báo cơ quan chức năng.

Trưa 30/7, ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Thăng An, TP Đà Nẵng, xác nhận cơ quan chức năng đang xác minh một thi thể người nước ngoài trôi dạt vào bờ biển địa phương.

Khoảng 6h cùng ngày, người dân đi tắm biển thì phát hiện thi thể tấp vào bờ nên trình báo cơ quan chức năng. Qua xác định ban đầu, trên thi thể người đàn ông này mặc áo ba lỗ màu đen, mặt có nhiều râu.

Thi thể người đàn ông nước ngoài được đưa vào bờ. (Ảnh: SOS Quảng Nam)

Lãnh đạo xã Thăng An cho biết các cơ quan chức năng của thành phố đã khám nghiệm tử thi, làm các thủ tục để điều tra nguyên nhân cái chết. Hiện vẫn chưa xác định người này thuộc quốc tịch nào.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm, đội tình nguyện SOS Quảng Nam đã đưa thi thể nạn nhân vào nhà xác Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam bảo quản thi thể.

Hồi tháng 10/2025, trong lúc chèo ghe trên sông Cái, ông Trần Ngọc Thịnh (trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) phát hiện một thi thể đang trôi. Ông Thịnh kéo thi thể vào bờ và trình báo cho lực lượng công an.

Sau đó, một người đàn ông trú tại phường Nam Nha Trang đến hiện trường để nhận dạng thi thể, cho biết nạn nhân có nhiều đặc điểm giống với một người quốc tịch Malaysia, 34 tuổi, đang sống cùng ông. Người nước ngoài này rời khỏi nhà từ khoảng 6h ngày 22/10 và không trở về.

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