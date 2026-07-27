Thí sinh Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 tri ân người có công tại Quảng Ngãi

Trước thềm chung kết, Top 31 thí sinh Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 cùng ban tổ chức đến thăm, tặng quà những người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ngãi, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Các thí sinh xuất hiện với trang phục giản dị, chia thành nhiều nhóm đến từng phòng thăm hỏi các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ đang điều dưỡng tại trung tâm.

Các cô gái dành thời gian trò chuyện, lắng nghe những câu chuyện về chiến tranh, cuộc sống sau hòa bình và gửi những phần quà như lời tri ân đến những người đã cống hiến cho đất nước. Nhiều thí sinh xúc động khi nắm tay, hỏi thăm sức khỏe các cô, chú lớn tuổi, trong khi một số người được thăm cũng không giấu được niềm vui trước sự quan tâm của thế hệ trẻ.

Các thí sinh tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ban tổ chức, hoạt động nằm trong chuỗi hành trình của vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026, hướng đến việc giúp thí sinh hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những giá trị truyền thống bên cạnh các phần thi về nhan sắc, kỹ năng.

Đại diện ban tổ chức cho biết cuộc thi mong muốn xây dựng hình ảnh người đẹp không chỉ có ngoại hình mà còn có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, các hoạt động thiện nguyện, tri ân và trải nghiệm văn hóa được xem là một phần trong hành trình của thí sinh trước đêm chung kết.

Trong chuyến thăm, nhiều thí sinh chia sẻ họ có cơ hội lắng nghe những ký ức về một thời chiến tranh từ chính những nhân chứng lịch sử. Với các cô gái trẻ, đây là trải nghiệm đặc biệt khi hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Không khí buổi gặp gỡ diễn ra gần gũi với những lời hỏi han, tiếng cười xen lẫn những phút lặng người khi nhắc về ký ức chiến tranh. Những cái nắm tay, những lời động viên giản dị trở thành điểm nhấn của hành trình trước đêm chung kết.

Ban tổ chức cho biết bên cạnh việc quảng bá cảnh quan, văn hóa và du lịch địa phương, cuộc thi hướng đến lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua các hoạt động cộng đồng. Đây cũng là dịp để các thí sinh rèn luyện kỹ năng ứng xử, tinh thần sẻ chia và ý thức gìn giữ truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

Top 31 Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026.

Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam là cuộc thi nhan sắc được tổ chức hai năm một lần, hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt hội tụ vẻ đẹp, tri thức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Bên cạnh các phần thi về sắc đẹp và kỹ năng, cuộc thi lồng ghép nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, xã hội nhằm giúp thí sinh hiểu hơn về lịch sử, con người và những giá trị truyền thống của các địa phương đăng cai.

Đêm chung kết với chủ đề "Tinh hoa Việt Nam" sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 29.7 tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) và được livestream trên Fanpage Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam.