Cuộc sống xa hoa trong biệt thự 200 tỷ của Nguyễn Thị Thu Hương quê Hà Nội, SN 1979

Cuộc sống viên mãn, đầy đủ của Nguyễn Thị Thu Hương quê Hà Nội, SN 1979 là niềm mơ ước của không ít người.

Tiến sĩ - Hoa khôi Thể thao Nguyễn Thị Thu Hương là một trong những hình mẫu phụ nữ thành đạt và viên mãn bậc nhất showbiz Việt. Không chỉ sở hữu nhan sắc vượt thời gian, người đẹp gốc Hà Nội sinh năm 1979 này còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi học vị cao, sự nghiệp kinh doanh thành đạt và cuộc sống gia đình hạnh phúc bên trong căn biệt thự xa hoa trị giá 200 tỷ đồng tại Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Hành trình từ hoa khôi tuổi 16 đến nữ tiến sĩ bản lĩnh

Sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội, Nguyễn Thu Hương sớm bộc lộ tài năng, sự thông minh và tinh thần tự lập từ khi còn rất trẻ. Năm 1995, khi mới tròn 16 tuổi, cô đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa khôi Thể thao Toàn quốc nhờ nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng khỏe khoắn.

Sau khi tốt nghiệp khoa Báo chí tại Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2000, cô tiếp tục gây tiếng vang lớn khi thủ vai chính trong bộ phim truyền hình ăn khách "Cô thư ký xinh đẹp". Không lâu sau, Thu Hương xuất hiện trên VTV3 với vai trò MC chương trình Phụ nữ thế kỷ 21, Làm giàu không khó...

Không dừng lại ở những thành công trong nước, năm 2011, Nguyễn Thu Hương đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế và xuất sắc đoạt danh hiệu á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs. World). Với tư duy nhạy bén và khao khát khẳng định tri thức, cô tiếp tục theo đuổi con đường học vấn cao học.

Vào năm 2021, cô đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sau 5 năm miệt mài nghiên cứu. Hiện tại, ở tuổi U50, Tiến sĩ Nguyễn Thu Hương là một nữ doanh nhân quyền lực.

Hoa khôi Thu Hương xinh đẹp ở tuổi U50.

Thu Hương và chồng.

Hôn nhân viên mãn bên người chồng đại gia

Phía sau thành công rực rỡ của Nguyễn Thu Hương là cuộc hôn nhân hạnh phúc bền chặt kéo dài hơn hai thập kỷ cùng đại gia Nguyễn Hoài Nam. Kết hôn từ năm 2005, ông xã không chỉ là chỗ dựa kinh tế vững chắc mà còn là người bạn đời luôn thấu hiểu, đồng hành và ủng hộ cô trong mọi dự án nghệ thuật, con đường học tập cũng như sự nghiệp kinh doanh.

Tổ ấm của cặp đôi càng thêm trọn vẹn với sự trưởng thành của hai cậu con trai là Nam Khánh và Nam Anh. Cả hai người con đều chăm ngoan, học giỏi và sở hữu chiều cao nổi bật nhờ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.

Trên Facebook, Thu Hương nhiều lần chia sẻ về chồng với niềm hạnh phúc viên mãn, trọn vẹn. Cô cũng đăng nhiều ảnh cùng chồng đi khắp thế gian đầy lãng mạn.

Không chỉ là một nữ tướng trên thương trường, Hoa khôi Thu Hương còn là một người con dâu hiếu thảo. Cô luôn khéo léo vun vén tổ ấm và tự tay chăm sóc chu đáo cho người mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi, giữ cho ngọn lửa gia đình luôn ấm áp.

Cô còn động viên mẹ chồng tập gym để duy trì sức khỏe: "Cũng may má theo được nên giờ không tập 60 phút buổi sáng và tối đi bộ 60 phút là thấy như chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ thế mà ngủ từ 7-9 tiếng một mạch chẳng mất ngủ như xưa, quen trang điểm mặc đẹp khi bạn bè con tới nên được khen trẻ khoẻ hơn trước, vậy là áp lực tích cực má nhỉ", Thu Hương từng chia sẻ trên Facebook kết quả luyện tập của mẹ chồng ở tuổi xế chiều.

Bên trong căn biêt thự.

Không gian sống xa hoa trong căn biệt thự 200 tỷ

Sau nhiều lần thay đổi nơi ở, hiện tại gia đình Thu Hương đang định cư tại căn biệt thự đơn lập trị giá 200 tỷ đồng tại khu nhà giàu thuộc phường Tân Hưng TP. Hồ Chí Minh. Biệt thự tọa lạc vị trí đắc địa hiếm có với một mặt hướng thẳng ra hồ sinh thái mát mẻ và một mặt nhìn ra đại lộ Nguyễn Văn Linh sầm uất.

Căn biệt thự có tổng diện tích khuôn viên đất rộng gần 600m² với kết cấu gồm một tầng trệt và một tầng lầu, được bao bọc bởi hàng rào cây xanh biệt lập để đảm bảo sự riêng tư tối đa. Ngôi nhà mang đậm kiến trúc tân cổ điển châu Âu với tông màu trắng kem chủ đạo đầy quý phái. Không gian phòng khách thông tầng ở vị trí trung tâm sở hữu phần trần cao bề thế, được trang hoàng bằng chiếc đèn chùm pha lê cỡ lớn và là nơi trưng bày hàng loạt cúp lưu niệm, bằng khen cùng các món đồ cổ giá trị do hai vợ chồng sưu tầm.

Căn bếp của biệt thự được trang bị hệ tủ cao cấp kết hợp mặt đá marble sang trọng, là nơi hoa khôi thường xuyên tự tay chuẩn bị những bữa tối ấm cúng cho người thân.

Điểm nhấn đặc biệt của cơ ngơi này chính là khoảng sân vườn trước và sau nhà vô cùng thoáng đãng. Đây là địa điểm lý tưởng để cô tổ chức các buổi tiệc buffet ngoài trời hoành tráng, tiếp đón nhiều khách mời là các doanh nhân và nghệ sĩ nổi tiếng trong giới thượng lưu.

Trong biệt thự còn có riêng khu tập gym là nơi Thu Hương, mẹ chồng và các thành viên trong gia đình luyện tập, giữ sức khỏe. Cuộc sống của Thu Hương chính là hình mẫu lý tưởng về người phụ nữ hiện đại khi vẹn toàn cả nhan sắc, tri thức, địa vị xã hội lẫn hạnh phúc gia đình.