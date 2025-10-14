Thì ra đây là gương mặt mà Ngân 98 muốn "đập đi xây lại"

Thông tin được quan tâm nhất trong này 13/10 chính là DJ Ngân 98 bị bắt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo lời khai của Ngân 98, từ năm 2021, Ngân đã hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... Các sản phẩm này đều có hồ sơ công bố lưu hành.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định, Ngân 98 đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tung ra thị trường một sản phẩm khác có tên "viên rau củ Collagen". Đây là sản phẩm không được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành và kết quả giám định cho thấy có chứa chất cấm.

Ngân 98 bị bắt tạm giam để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự

Cơ quan chức năng xác định các sản phẩm do Ngân 98 sản xuất, kinh doanh là hàng giả, không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố

Trước khi bị bắt, Ngân 98 đã là cái tên luôn dính với những ồn ào và thị phi. Cô từng gây bàn tán khi quyết định "dao kéo" tới hơn 10 lần. Trong vòng 10 năm qua, Ngân 98 đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ nâng cấp nhiều bộ phận trên cơ thể như nâng mũi, nâng ngực, tiêm cằm...

Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, Ngân 98 từng gặp biến chứng khiến gương mặt biến dạng, gương mặt không cân xứng, mũi bị nhiễm trùng. Trước khi "dao kéo", Ngân 98 có đường nét hài hòa, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. So với thời điểm hiện tại, nhan sắc của cô đã thay đổi đáng kể.

Nhan sắc trước khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ của Ngân 98

Vào tháng 8/2024, Ngân 98 từng cho biết quyết định phẫu thuật vì muốn sửa nét trên gương mặt hiền hơn. Cô đã chi hơn 1 tỷ đồng sang Hàn Quốc để có gương mặt tự nhiên và trẻ trung. Ngân 98 từng chia sẻ: "Mấy đợt trước tôi cũng có nói đi thẩm mỹ muốn làm sao để nhìn mặt của tôi nét nào ra nét đấy, trông phải đứng tuổi và dữ lên tí xíu. Còn lần này, tôi đi sửa cho nó hiền lại. Chắc là tôi không dám sửa nữa đâu, không dám làm ca đại phẫu nữa đâu vì ca vừa rồi quá đau".

Tuy nhiên chỉ sau đó khoảng vài tháng, Ngân 98 chia sẻ trên sóng livestream đã bị nhiễm trùng mũi nghiêm trọng. Cô đã phải phẫu thuật tháo mũi và cho biết rất đau lớn, thậm chí bị ngất xỉu: "Cái mũi tôi làm lần này sau rất đau. Hôm bữa tôi truyền thuốc không nổi luôn, về nhà xỉu luôn. Trong vòng 1 tháng tôi bị lấy mất hai khúc sườn. Lấy 2 lần luôn, giờ tôi bị hai cái sẹo".

Vào năm 2024, Ngân 98 từng gây ngỡ ngàng vì công khai hình ảnh "dao kéo" gương mặt

Ngân 98 từng bị biến dạng gương mặt sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Khác với nhiều sao Việt giấu kín bưng chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, cô lại thoải mái công khai chia sẻ việc "dao kéo". Ngân 98 từng đưa ra quan điểm: "Tôi luôn thích chia sẻ mọi thứ về mình cho mọi người biết. Mọi thứ tôi chia sẻ đều là những gì tôi trải nghiệm trong cuộc sống của chính mình".

Cô đã chi hơn 1 tỷ đồng sang Hàn Quốc để có gương mặt tự nhiên, baby hơn