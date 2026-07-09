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Thi hành lệnh khám xét nhiều địa điểm, bắt giam Lê Thị Hương SN 1994 và đồng bọn

Chi Chi (Tổng hợp)
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Lợi dụng tâm lý ngươi dân muốn nhận quà tặng và mua hàng giá ưu đãi, Lê Thị Hương đã thổi phồng chất lượng sản phẩm để bán giá 'cắt cổ'.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết trên báo Tiền Phong rằng vừa hoàn tất thủ tục khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng để làm rõ hành vi “Lừa dối khách hàng”.

Các bị can sa lưới bao gồm:

Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1992) và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1992), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình.

Lê Thị Hương (sinh năm 1994), trú tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trần Phúc Cường (sinh năm 1990), trú tại TP. Hà Nội.

Nguyễn Thu Phương (sinh năm 1992), trú tại tỉnh Thái Nguyên.

Nguyễn Viết Nông (sinh năm 1988), trú tại tỉnh Hà Tĩnh.

Thu giữ hơn 5.800 thiết bị gia dụng trong chiến dịch bóc gỡ đồng loạt

Vụ án được phát hiện từ các nguồn tin phản ánh của người dân về một nhóm người thường xuyên tổ chức các sự kiện tri ân, giới thiệu sản phẩm và tặng quà khuyến mại tại các địa phương.

Nhóm này có biểu hiện dụ dỗ người dân mua các thiết bị gia dụng kém chất lượng với mức giá đắt đỏ. Nhận thấy dấu hiệu tội phạm, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công An) đã vào cuộc xác minh theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu và chứng cứ vững chắc, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Vĩnh Long cùng lực lượng công an một số tỉnh thành phía Nam đồng loạt ra quân, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Khám xét các kho hàng của nhóm này, lực lượng chức năng đã tịch thu gần 500 thùng hàng hóa gia dụng các loại, cùng hơn 5.800 chiếc bếp điện, nồi cơm điện và hàng loạt tang vật phục vụ hành vi lừa đảo.

Thi hành lệnh khám xét nhiều địa điểm, bắt giam Lê Thị Hương SN 1994 và đồng bọn - Ảnh 1.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: TPO

Chiêu trò "thổi giá" gấp 10 lần để móc túi người dân nông thôn

Báo Công an TP.HCM dẫn thông tin kết quả lấy lời khai và điều tra ban đầu cho thấy, cả 6 đối tượng trên đều không có công ăn việc làm ổn định. Kể từ đầu năm 2026, nhóm này bắt đầu thu mua số lượng lớn các mặt hàng gia dụng giá rẻ, chủ yếu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc như nồi cơm điện, bếp điện, dây dẫn bếp gas, nước giặt... Số hàng này sau đó được vận chuyển về các vùng nông thôn, địa bàn vùng sâu vùng xa để tiêu thụ.

Để lôi kéo người dân tham gia, các đối tượng đã dựng lên các chương trình quảng bá sản phẩm, tổ chức phát phiếu nhận quà và tung ra các chiêu trò khuyến mại đánh trúng tâm lý thích nhận đồ miễn phí hoặc mua hàng giá rẻ của bà con.

Tại các buổi tập trung này, chúng dùng lời lẽ quảng cáo sai sự thật, thổi phồng quá đà về công năng và chất lượng của sản phẩm để chiếm lòng tin. Sau khi người dân sập bẫy, nhóm này bán lại hàng hóa với mức giá cao gấp nhiều lần giá trị thực.

Cơ quan điều tra làm rõ, mỗi chiếc bếp điện hoặc nồi cơm điện có giá vốn mua vào chỉ dao động từ 240.000 đến 340.000 đồng/sản phẩm. Tuy nhiên, nhóm này đã gian lận, ép người dân phải chi ra tới 2,5 triệu đồng để sở hữu một sản phẩm — tức cao gấp gần 10 lần giá gốc.

Theo Vietnamnet, với phương thức lừa đảo tinh vi này, tính đến khi bị triệt hạ, băng nhóm trên đã dụ dỗ thành công và bán ra gần 10.000 sản phẩm cho người dân tại hàng loạt tỉnh thành trên cả nước, trọng điểm là khu vực Tây Nam Bộ, bỏ túi bất chính số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Hiện tại, vụ án đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mở rộng điều tra. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các nạn nhân, cơ quan công an thông báo và đề nghị những người dân nào từng mua bếp điện, nồi cơm điện hay các thiết bị gia dụng từ nhóm đối tượng này cần nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long để phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ quá trình xử lý vụ án.

Tạm giữ hình sự Trần Thị Kiều Oanh SN 1984 và 2 người đàn ông ở nhà ngh
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