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Tạm giữ hình sự Trần Thị Kiều Oanh SN 1984 và 2 người đàn ông ở nhà nghỉ

Chi Chi
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Công an phường Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã triệt phá vụ việc vi phạm pháp luật tại nhà nghỉ.

Công an phường Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã chủ động bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, bắt quả tang và điều tra mở rộng, tạm giữ hình sự 03 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và tăng cường tuần tra khép kín vào ban đêm, tổ công tác Công an phường Cẩm Phả đã phát hiện các dấu hiệu di biến động đáng ngờ của nhóm đối tượng lạ mặt. Vào hồi 22 giờ 45 phút ngày 25/6/2026, tại sảnh tầng 1 nhà nghỉ Hồng Phúc (thuộc tổ 60, khu Diêm Thủy - Cẩm Đông), tổ công tác Công an phường Cẩm Phả đã tiến hành kiểm tra hành chính bất ngờ.

Ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thị Kiều Oanh SN 1984 và 2 người đàn ông ở nhà nghỉ - Ảnh 1.

Các đối tượng Trần Thị Kiều Oanh, Lại Văn Thắng, Tống Quý Giang (từ trái sang phải). Ảnh: CA Quảng Ninh

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lại Văn Thắng (sinh năm 1989, trú tại tổ 3, khu Bắc Sơn 1, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra và thu giữ tại chỗ gồm có: 01 túi nilon màu trắng, bên trong có chứa 01 gói túi nilon màu vàng chứa chất tinh thể màu trắng dạng đá.

Kết quả mở niêm phong xác định khối lượng là 0,146 gam (nghi là ma túy tổng hợp dạng Methamphetamine); ngoài ra còn tạm giữ 01 điện thoại di động của đối tượng dùng để liên lạc giao dịch.

Tập trung đấu tranh khai thác, mở rộng diện điều tra, Công an phường đã nhanh chóng làm rõ, xác định các đối tượng gồm: Tống Quý Giang (sinh năm 1994, trú tại tổ 2, khu An Sơn, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) và Trần Thị Kiều Oanh (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại số 19/66, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) cùng đồng phạm là những đối tượng đã thực hiện hành vi bán trái phép chất ma túy cho Lại Văn Thắng.

Công an phường Cẩm Phả đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 03 đối tượng nêu trên, đồng thời bàn giao người cùng toàn bộ tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp trên để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt giữ Phạm Thị Ngọc Ánh sinh năm 2004
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