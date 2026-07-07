HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ Phạm Thị Ngọc Ánh sinh năm 2004

Chi Chi
|

Phạm Thị Ngọc Ánh là đối tượng bị truy nã.

Công an xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Thị Ngọc Ánh (sinh năm 2004; HKTT: thôn Kim Nhan 1, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) theo Quyết định truy nã của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bắt giữ Phạm Thị Ngọc Ánh sinh năm 2004 - Ảnh 1.

Công an xã Quảng Bị bắt giữ đối tượng Phạm Thị Ngọc Ánh

Trước đó, Phạm Thị Ngọc Ánh bị Tòa án nhân dân huyện Anh Sơn (nay là TAND Khu vực 9, tỉnh Nghệ An) tuyên phạt 10 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù, đối tượng đã bỏ trốn. Ngày 25/6/2026, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định truy nã đối với Phạm Thị Ngọc Ánh.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý cư trú và triển khai các biện pháp công tác, ngày 06/7/2026, Công an xã Quảng Bị đã phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an xã Quảng Bị đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc, khởi tố nguyên Trưởng phòng Hành chính Bùi Xuân Tiến SN 1977
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

vụ án giết người

truy nã

bắt giữ

đối tượng truy nã

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại