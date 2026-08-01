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Thi hành lệnh bắt tạm giam Phó Giám đốc Trần Văn Phước SN 1981

Chi Chi
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Phó Giám đốc Trần Văn Phước đã trực tiếp thu hơn 377 triệu đồng tiền thanh toán của khách hàng nhưng không nộp về Công ty mà tự ý giữ lại để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, CATP (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại sản xuất T.P.V.S.G tại Đà Nẵng.

Đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Văn Phước (SN 1981, trú phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị can theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Văn Phước được Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại sản xuất T.P.V.S.G tại Đà Nẵng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh tại Đà Nẵng, được giao trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh, giao dịch với khách hàng, bán hàng, giao hàng, thu tiền và nộp toàn bộ số tiền thu được về Công ty theo quy định.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phước đã trực tiếp thu hơn 377 triệu đồng tiền thanh toán của khách hàng nhưng không nộp về Công ty mà tự ý giữ lại để sử dụng vào mục đích cá nhân. Việc sử dụng số tiền này không được Công ty cho phép và Trần Văn Phước cũng không báo cáo, xin ý kiến theo quy định. Đến nay, số tiền trên vẫn chưa được hoàn trả.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phó Giám đốc Trần Văn Phước SN 1981 - Ảnh 1.

Trần Văn Phước tại cơ quan công an. Ảnh: CA Đà Nẵng

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của những người liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định số tiền hơn 377 triệu đồng là tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty, được giao cho Trần Văn Phước trực tiếp quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bước đầu xác định hành vi của Trần Văn Phước phát sinh trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với tài sản do mình quản lý, không phải quan hệ vay, mượn hoặc giao dịch dân sự. Việc bị can sử dụng số tiền để đầu tư, kinh doanh và thua lỗ không làm thay đổi bản chất hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phó Giám đốc Trần Văn Phước SN 1981 - Ảnh 2.

Ảnh: CA Đà Nẵng

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định có đủ căn cứ xác định hành vi của Trần Văn Phước có dấu hiệu phạm tội “Tham ô tài sản”. Quan điểm xử lý đã được Viện kiểm sát nhân dân thống nhất theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

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