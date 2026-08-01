Bắt giữ Nguyễn Bá Chí SN 1993 trong chuyên án phức tạp, với 12.000 lượt phạm pháp liên quan gần 60 tỷ đồng

Đây là đường dây phạm pháp qua mạng có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, với gần 12 nghìn lượt cá cược và tổng số tiền giao dịch bước đầu xác định gần 60 tỷ đồng.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Vòng chung kết World Cup 2026, Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, với gần 12 nghìn lượt cá cược và tổng số tiền giao dịch bước đầu xác định gần 60 tỷ đồng.

Trong thời gian diễn ra Vòng chung kết World Cup 2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hải Phòng) đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, rà soát các hội, nhóm, tài khoản và dấu hiệu hoạt động cá độ trên không gian mạng qua đó phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang “Bong88”, hoạt động với quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng tại Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đó, Nguyễn Bá Chí, sinh năm 1993, trú tại xã Chấn Hưng, Hải Phòng, được xác định là một trong những đối tượng giữ vai trò chính trong đường dây. Chí có quan hệ, móc nối với nhiều đối tượng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hưng Yên và một số địa phương khác để hình thành mạng lưới tổ chức cá độ bóng đá qua Internet.

Quá trình xác minh cho thấy, đường dây hoạt động với phương thức, thủ đoạn tương đối tinh vi. Các đối tượng tổ chức thành nhiều cấp, phân công vai trò trong việc quản lý tài khoản, giao tài khoản cho người chơi, theo dõi kết quả và thanh toán tiền thắng, thua.

Đáng chú ý, các đối tượng triệt để sử dụng phương tiện điện tử và không gian mạng trong quá trình hoạt động; liên lạc thông qua các nền tảng trực tuyến khác nhau nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp, che giấu danh tính và gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng.

Cùng với đó, phương thức hoạt động thường xuyên được thay đổi; dòng tiên liên quan đến hoạt động cá cược được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, qua nhiều khâu trung gian nhằm che giấu dòng tiền và mối liên hệ giữa các đối tượng.

Theo tài liệu bước đầu, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, thông qua các mối quan hệ, Nguyễn Bá Chí cùng một số đối tượng tiếp nhận tài khoản cá cược cấp độ Master “KWPxxx” (tài khoản tổng đại lý), sau đó tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng trong đường dây quản lý và cung cấp cho nhiều người chơi tại nhiều địa phương.

Từ tài khoản cấp trên, đường dây được phân thành 04 nhánh chính, mỗi nhánh tiếp tục quản lý nhiều tài khoản người chơi. Qua đó hình thành mạng lưới cá độ hoạt động liên tỉnh, với sự tham gia của nhiều đối tượng tại Hải Phòng, Hà Nội, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các địa phương khác.

Sau thời gian tập trung xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ phương thức, thủ đoạn và vai trò của các đối tượng, ngày 16/7/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hải Phòng),triển khai 04 tổ công tác, đồng loạt thực hiện các biện pháp đấu tranh đối với các đối tượng trong đường dây tại nhiều địa bàn trên cả nước.

Các đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: CA Hải Phòng

Lực lượng Công an đã triệu tập, đưa nhiều đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc; đồng thời thu giữ nhiều phương tiện, thiết bị điện tử cùng hàng nghìn trang tài liệu, dữ liệu thể hiện lịch sử giao dịch cá độ bóng đá để phục vụ công tác điều tra.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan Công an từng bước làm rõ cách thức tổ chức, phân cấp tài khoản, việc giao tài khoản cho người chơi cũng như mối quan hệ giữa các nhánh trong đường dây. Căn cứ tài liệu điện tử và các chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan Công an xác định, từ ngày 30/5/2026 đến ngày 17/7/2026, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện gần 12 nghìn lượt cá cược với tổng số tiền liên quan đến hoạt động cá cược bước đầu xác định khoảng 60 tỷ đồng.

Các con số trên cho thấy quy mô hoạt động của đường dây cũng như mức độ phức tạp của tội phạm đánh bạc trên không gian mạng hiện nay. Thay vì tổ chức tại một địa điểm cố định, hoạt động cá độ được đưa lên môi trường mạng, các đối tượng có thể điều hành, tham gia từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, trong khi việc giao dịch và thanh toán được thực hiện chủ yếu thông qua phương tiện điện tử.

Ngày 27/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 05 đối tượng, gồm Nguyễn Bá Chí, Vương Trường Giang, Nguyễn Tuấn Đạt, Phạm Quốc Anh và Hoàng Thanh Tân về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đối với một số đối tượng có liên quan, hiện đang bỏ trốn, cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, truy tìm, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ tổ chức, phương thức hoạt động, dòng tiền và vai trò của từng cá nhân có liên quan để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.