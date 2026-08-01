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Ra quyết định khởi tố hàng loạt cán bộ Công ty Du lịch và thương mại Toàn Cầu

Chi Chi
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Công ty TNHH Du lịch và thương mại Toàn Cầu (địa chỉ: Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên) là đơn vị kinh doanh thực phẩm chức năng.

Ngày 30/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Du lịch và thương mại Toàn Cầu, đồng thời khởi tố 03 bị can theo khoản 2, Điều 221 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 4/4/2026, Phòng An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên kiểm tra đột xuất các cơ sở hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch và thương mại Toàn Cầu (địa chỉ: Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên) kinh doanh thực phẩm chức năng. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã tham mưu cấp có thẩm quyền ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty về các hành vi kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh, không viết hoặc gắn tên địa điểm kinh doanh tại địa điểm kinh doanh, với tổng số tiền phạt 60 triệu đồng.

Ra quyết định khởi tố hàng loạt cán bộ Công ty Du lịch và thương mại Toàn Cầu - Ảnh 1.

Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 tỉnh Hưng Yên kiểm tra cơ sở kinh doanh sai phạm. Ảnh: CA Hưng Yên

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Công ty TNHH Du lịch và thương mại Toàn Cầu đã thực hiện hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kế toán.

Sau khi phát hiện, lực lượng An ninh kinh tế đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng, kết quả xác định hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 600 triệu đồng nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra vụ án theo quy định.

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