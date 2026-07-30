Công an tỉnh Gia Lai vừa phá đường dây tội phạm trên không gian mạng trị giá hơn 70 tỷ đồng.

Ngày 30/7, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết trên báo Tiền Phong rằng, lực lượng chức năng đã triệu tập 24 đối tượng nghi vấn, đồng thời mở rộng truy xét các mắt xích liên quan trong một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng lượng tiền giao dịch vượt mức 70 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và tham gia cá độ bóng đá quy mô lớn kéo dài từ năm 2025 đến năm 2026. Số tiền luân chuyển qua hệ thống giao dịch của đường dây này ước tính lên tới hơn 70 tỷ đồng.

Sau thời gian theo dõi và củng cố đầy đủ chứng cứ, vào giữa tháng 7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cùng lực lượng công an các xã, phường đồng loạt ra quân, đột kích nhiều điểm nóng trên địa bàn.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: TPO

Tại thời điểm kiểm tra và rà soát, lực lượng công an đã triệu tập 24 cá nhân nghi vấn để đấu tranh làm rõ. Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chính thức ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 9 đối tượng về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Theo báo Gia Lai, danh tính 9 bị can bị khởi tố bao gồm:

Trần Văn Danh (SN 1993), Đặng Minh Chính (SN 1995), Nguyễn Văn Đại (SN 1993) và Đỗ Văn Vinh (SN 1978) — cùng cư trú tại xã Phù Mỹ Đông.

Nguyễn Trần Hoàng (SN 1979), Mang Thanh Hoàng (SN 1984), Đoàn Trung Hoàng (SN 1989) và Nguyễn Văn Lâm (SN 1978) — cùng cư trú tại xã Tuy Phước Tây.

Đặng Thành Nhơn (SN 1994) — cư trú tại xã Phù Cát.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.