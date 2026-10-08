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Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Anh Tuấn SN 2000

Chi Chi
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Nguyễn Hoàng Anh Tuấn SN 2000 bị bắt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

Ngày 06/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 2000, ngụ tại khu phố Quảng Biên, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Tuấn có vay mượn của anh Trần Khắc Nguyên (sinh năm 1992, ngụ phường Trảng Bom) với số tiền khoảng 20 triệu đồng. Do Tuấn chậm trả nợ nên giữa hai người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Thay vì giải quyết theo pháp luật, Tuấn đã lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng để mang theo người.

Bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Anh Tuấn vì gây thương tích và rối trật tự công cộng - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam. Ảnh: CA Đồng Nai

Sáng ngày 29/8/2025, khi Tuấn đang điều khiển xe máy trên đường Quảng Tiến 18 (phường Trảng Bom) thì phát hiện anh Nguyên chạy xe bám theo phía sau. Bất ngờ, Tuấn rút súng giấu trong túi đeo chéo trước ngực, quay lại bắn liên tiếp 3 phát đạn về phía anh Nguyên với vết thương ở ngực trái và bắp tay phải với tỷ lệ thương tật 4% và ngày 13/3/2026 anh Nguyên có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Sau khi gây án, Tuấn nhanh chân tẩu thoát. Mới đây, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trảng Bom đã bắt được Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, làm việc với cơ quan công an Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua vụ án này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi xảy ra tranh chấp về vay mượn dân sự cần giải quyết theo đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không sử dụng bạo lực, hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Mọi hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ sẽ bị truy quét và xử lý nghiêm minh. Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tàng trữ, mua bán vũ khí, cần báo ngay cho công an địa phương qua đường dây nóng để kịp thời ngăn chặn.

Theo Cổng TTĐT CA Đồng Nai

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