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Lệnh bắt tạm giam Bùi Thị Hạnh SN 1979 vì ép trẻ em uống thuốc diệt chuột

Chi Chi
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Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Hạnh về tội Giết người.

Ngày 30/9/2026, Công an phường Tam Thanh tiếp nhận tin báo của công dân về việc một trẻ em trên địa bàn bị ép uống thuốc diệt chuột. Ngay khi nhận được báo cáo, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, Công an phường Tam Thanh phối hợp với các đơn vị tập trung lực lượng, khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ bản chất vụ việc.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hạnh, sinh năm 1979, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn có liên quan trực tiếp đến vụ việc và triệu tập đối tượng để đấu tranh.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Bùi Thị Hạnh quanh co, không thừa nhận, tìm cách che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh làm rõ vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, kết quả thu thập tài liệu, chứng cứ và kết quả giám định, Cơ quan điều tra từng bước làm rõ bản chất vụ việc buộc đối tượng phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Bùi Thị Hạnh và anh Nguyễn Thành Đông có quan hệ tình cảm, trong quá trình qua lại giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Xuất phát từ mâu thuẫn này, ngày 29/9/2026 Hạnh đã sử dụng thuốc diệt chuột pha vào nước và ép con trai của anh Đông là cháu N.T.C, sinh năm 2014 uống. Sau khi vụ việc được phát hiện, cháu được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, đến nay sức khỏe bước đầu ổn định.

Lệnh bắt tạm giam Bùi Thị Hạnh SN 1979 vì ép trẻ em uống thuốc diệt chuột - Ảnh 1.

Bùi Thị Hạnh tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA Lạng Sơn

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 03/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Hạnh về tội Giết người. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về hậu quả đặc biệt nguy hiểm khi các mâu thuẫn giữa người lớn không được kiểm soát, giải quyết đúng cách, dẫn đến hành vi xâm hại người khác, nhất là trẻ em.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn cần bình tĩnh, kiềm chế, giải quyết bằng đối thoại, hòa giải hoặc thông qua cơ quan có thẩm quyền; tuyệt đối không sử dụng bạo lực, đe dọa hoặc thực hiện hành vi gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người khác.

Các gia đình cần đặc biệt quan tâm bảo vệ trẻ em, không để trẻ bị lôi kéo hoặc trở thành đối tượng bị trút giận, trả đũa trong mâu thuẫn của người lớn. Khi phát hiện trẻ bị đe dọa, ép buộc hoặc có nguy cơ bị xâm hại, cần nhanh chóng đưa trẻ đến nơi an toàn và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

Thuốc diệt chuột, thuốc bảo vệ thực vật và các loại hóa chất độc hại cần được quản lý, bảo quản an toàn, ngoài tầm với của trẻ. Khi nghi ngờ trẻ uống hoặc tiếp xúc với chất độc, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Theo Cổng TTĐT CA Lạng Sơn

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