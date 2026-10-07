Bắt giữ Nguyễn Thị Trang SN 1996 tại quán cà phê lúc xế chiều

Ập vào quán cà phê, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Thị Trang đang có hành vi phạm pháp với một người đàn ông trú tại phường Quy Nhơn Nam.

Ngày 6/10/2026, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết trên báo Gia Lai rằng đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1996, quê tại xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai; hiện tạm trú tại phường Quy Nhơn Nam) và Phạm Trung Thành (sinh năm 1987, trú tại phường Quy Nhơn) để điều tra, làm rõ về hành vi "Đánh bạc".

Trước đó, khoảng chiều ngày 4/10/2026, tổ công tác Công an phường bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính một quán cà phê trên đường Tô Hiến Thành (phường Quy Nhơn Nam). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Trang đang trực tiếp bán số lô, số đề cho một nam giới cư trú trên địa bàn.

Tiến hành kiểm tra dữ liệu điện thoại và các tài liệu liên quan, cơ quan công an xác định chỉ tính riêng trong ngày 4/10/2026, Nguyễn Thị Trang đã bán số lô, số đề cho 26 người tại nhiều khu dân cư thuộc khu vực trung tâm TP Quy Nhơn cũ. Tổng số tiền đánh bạc thể hiện qua các tin nhắn và phơi đề thu giữ trong ngày là 23.144.000 đồng.

Khai thác mở rộng vai trò, Trang khai nhận bản thân chỉ là mắt xích trung gian gom bảng. Toàn bộ số tiền và các dãy số thu từ người chơi trong ngày đều được Trang chuyển tiếp cho Phạm Trung Thành để nộp lại cho đối tượng cầm đầu (nhà cái), đổi lại Trang được trích hưởng tiền phần trăm hoa hồng trên tổng doanh thu bán số.

Hiện Công an phường Quy Nhơn Nam đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, đề xuất cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chân dung đối tượng Trang. Ảnh: An ninh Gia Lai

Hành vi bán số lô, đề là vi phạm pháp luật

Theo Cổng TTĐT Sở tư pháp tỉnh Cà Mau, căn cứ vào Điều 36 Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình thì:

Hành vi bán số lô, số đề, bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề, giao lại cho người khác để hưởng hoa hồng hoặc giúp sức, che giấu việc đánh bạc trái phép sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Lưu ý về mức phạt đối với tổ chức: Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, tức là từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Về truy cứu trách nhiệm hình sự: Theo Điều 321 Bộ Luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định:

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm".

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Tóm lại: Nếu hành vi bán số lô, số đề, giúp sức cho việc đánh bạc trái phép chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự (chưa đủ giá trị tiền, hiện vật hoặc chưa thuộc trường hợp tái phạm, chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm), thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 36 Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự theo Điều 321 hoặc Điều 322 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lưu ý: Việc xác định có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không phụ thuộc vào giá trị tiền, hiện vật dùng để đánh bạc, số lần vi phạm, tình tiết tái phạm, đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về hành vi này mà chưa được xóa án tích. Nếu là tổ chức vi phạm, mức phạt hành chính sẽ gấp đôi mức phạt đối với cá nhân.

Bạn nên tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tránh thực hiện hoặc tiếp tay cho các hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào.



