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Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp 12 địa điểm trong chuyên án đặc biệt lớn: Bắt Trần Minh Đức SN 1989

Chi Chi
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Công an đã phá đường dây buôn bán hàng cấm đặc biệt lớn, thu giữ hơn 122.000 sản phẩm thuốc và thiết bị y tế dùng trong thẩm mỹ.

Qua công tác nắm tình hình, xác minh, đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, làm rõ đường dây do Trần Minh Đức (sinh năm 1989, trú tại phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội) cầm đầu, tổ chức sản xuất, san chiết, đóng gói, buôn bán các sản phẩm là thuốc, thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ. Hoạt động trong thời gian dài, với phương thức tổ chức chặt chẽ, số lượng hàng hóa đặc biệt lớn, đường dây này bước đầu được xác định đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Làm rõ phương thức sản xuất, san chiết, đưa hàng hóa ra thị trường

Ngày 20/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại thành phố Hà Nội và 01 địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 122.972 sản phẩm là thiết bị y tế, thuốc gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ trong quá trình thực hiện thủ thuật thẩm mỹ.

Kết quả điều tra xác định Trần Minh Đức là chủ 03 địa điểm kinh doanh tại phường Hà Đông và phường Thanh Liệt. Đức thông qua các mối quan hệ xã hội để đặt mua các loại filler, botox và sản phẩm liên quan về bán kiếm lời.

Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp 12 địa điểm trong chuyên án đặc biệt lớn: Bắt Trần Minh Đức SN 1989 - Ảnh 1.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA HN

Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp 12 địa điểm trong chuyên án đặc biệt lớn: Bắt Trần Minh Đức SN 1989 - Ảnh 2.

Ảnh: CA HN

Đáng chú ý, Đức mua cả hàng thành phẩm và bán thành phẩm chưa có tem nhãn, vỏ bao bì. Đối với hàng bán thành phẩm, đối tượng mua vỏ chai chưa có hoạt chất, nhãn mác, bao bì và các lọ chứa nguyên liệu dung tích lớn, sau đó chỉ đạo Đỗ Đức Minh thực hiện san chiết, đóng gói, dán nhãn trước khi đưa ra thị trường. Hàng hóa sau khi hoàn thiện được chuyển về nhiều kho, cơ sở trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để bảo quản, phân phối.

Doanh thu trên 500 tỷ đồng, hàng hóa bị thu giữ trị giá hơn 74 tỷ đồng

Từ năm 2025 đến ngày 20/8/2026, nhóm đối tượng đã kinh doanh, buôn bán hàng triệu sản phẩm, tương đương doanh thu khoảng trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Các đối tượng không có Chứng chỉ hành nghề dược, không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định; hàng hóa được lưu kho tại các địa điểm chưa được cấp phép kinh doanh về y tế, không đủ điều kiện bảo quản. Các đối tượng cũng không nhận được sự ủy quyền phân phối sản phẩm của các công ty nhập khẩu, kinh doanh filler, botox, meso.

Ngày 04/9/2026, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự ngành, lĩnh vực y tế - Sở Y tế đã ban hành Kết luận định giá tài sản số 05-KL/HĐĐGTSTXTTTHS, xác định tổng trị giá số hàng hóa thu giữ là 74.075.950.000 đồng.

Khởi tố 21 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm"

Theo kết quả xác minh, xác định hành vi của các đối tượng là Buôn bán hàng cấm, quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015 (bổ sung, sửa đổi năm 2017, năm 2025).

Đến ngày 07/9 và 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn bán hàng cấm" (là thuốc, thiết bị y tế) phát hiện ngày 20/8/2026 tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời ra Quyết định khởi tố đối với 21 bị can.

Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp 12 địa điểm trong chuyên án đặc biệt lớn: Bắt Trần Minh Đức SN 1989 - Ảnh 3.

Các đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: CA HN

Trong đó, Trần Minh Đức, Đỗ Đức Minh, Nguyễn Bá Đông, Nguyễn Văn Bửu, Trần Hữu Thắng, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Nam, Phương Văn Minh, Nguyễn Hữu Long, Đỗ Đức Cường, Lưu Đại Tôn, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Anh Tài bị khởi tố về tội "Buôn bán hàng cấm" quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng: Nguyễn Trung Thành, Nghiêm Xuân Nam, Nguyễn Tường Minh Vương, Vũ Hồng Giang, Tôn Tâm Trí, Bùi Đức Trung, Lê Thiên Hoàng bị khởi tố về tội "Buôn bán hàng cấm" quy định tại điểm i khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng và các nội dung liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT CA Hà Nội

Bắt giữ Nguyễn Thị Trang SN 1996 tại quán cà phê lúc xế chiều
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