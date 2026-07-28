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Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thế Anh SN 1992

Chi Chi
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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh bắt giữ Lê Thế Anh (SN 1992, trú tại xã Tùng Lộc, Hà Tĩnh).

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, vào khoảng 21 giờ 25 phút ngày 22/7/2026, Lê Thế Anh ngồi trên tuyến đê ven biển Xuân Hải (xã Lộc Hà) thì phát hiện 2 em: L.T.M.T. và N.K.N.N. (học sinh, cùng SN 2011, trú tại xã Lộc Hà) đang chở nhau bằng xe máy điện.

Quan sát thấy phía trước giỏ xe có để 2 điện thoại di động, Thế Anh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên điều khiển xe mô tô bám theo. Khi đến khu vực vòng xuyến thuộc đại lộ Mai Hắc Đế (xã Lộc Hà), Thế Anh áp sát xe mô tô điện rồi bất ngờ dùng tay giật 2 chiếc điện thoại, sau đó tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thế Anh SN 1992 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố quyết định khởi tố, bắt giam đối với Lê Thế Anh

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật tài sản, ngày 26/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phối hợp Công an xã Lộc Hà, xác minh, truy xét, bắt giữ thành công đối tượng gây án là Lê Thế Anh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Thế Anh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Thi hành lệnh bắt tạm giam nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tạ Viết Đông
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