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Thi hành lệnh bắt tạm giam nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tạ Viết Đông

Chi Chi
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Nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị Tạ Viết Đông bị bắt về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 28/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Tòng Đông (tức Tạ Viết Đông), nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị thành phố Hải Phòng trực thuộc UBND thành phố Hải Phòng, để điều tra về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" theo khoản 4 Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả điều tra vụ việc xảy ra tại khu vực cầu tàu bến thủy nội địa thuộc xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (nay là phường Thủy Nguyên) từ năm 2019, theo đơn kiến nghị của Công ty TNHH Toàn Mỹ.

Thi hành lệnh bắt tạm giam nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tạ Viết Đông - Ảnh 1.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Tòng Đông (Tạ Viết Đông). Ảnh: CA Hải Phòng

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an thành phố và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH Toàn Mỹ được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất để đầu tư xây dựng bến thủy nội địa và bãi tập kết vật liệu tại khu vực bãi bồi ngoài đê Tả sông Cấm. Sau khi thành phố có chủ trương dừng thực hiện dự án, ngày 05/9/2019, doanh nghiệp và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị thành phố Hải Phòng đã lập biên bản thống nhất phương án xử lý.

Theo nội dung thỏa thuận, doanh nghiệp chỉ thực hiện tháo dỡ, di chuyển tài sản sau khi Ban Quản lý dự án hoàn tất việc thanh toán giá trị khối lượng san lấp mặt bằng cùng các khoản hỗ trợ liên quan.

Tuy nhiên, trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 14/9/2019, mặc dù chưa có quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền, chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận và chưa có sự đồng thuận của doanh nghiệp, Tạ Tòng Đông vẫn liên tiếp ký nhiều văn bản chỉ đạo triển khai phá dỡ công trình cầu tàu bến thủy nội địa của Công ty TNHH Toàn Mỹ.

Quá trình điều tra xác định, với chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị thành phố Hải Phòng, Tạ Tòng Đông không được pháp luật giao thẩm quyền quyết định việc phá dỡ công trình của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bị can vẫn ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện việc phá dỡ, vượt quá chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Tòng Đông (Tạ Viết Đông) về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại khoản 4 Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

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