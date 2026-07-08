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Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Trần Đức Thắng SN 1979

Chi Chi
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Trần Đức Thắng là Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Toàn Thắng.

Ngày 7/7/2026, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Đức Thắng, sinh năm 1979, trú tại số 059 đường Phan Đình Phùng, tổ dân phố 16, phường Lào Cai để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, đến ngày 7/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với đối tượng Trần Đức Thắng để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

    Thi hành lệnh tạm giam Giám đốc Trần Đức Thắng SN 1979 - Ảnh 1.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thi hành Lệnh tạm giam đối với bị can Trần Đức Thắng (áo xám) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA Lào Cai

    Để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Trần Đức Thắng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai thông báo và đề nghị tổ chức, cá nhân nào chuyển tiền cho Công ty TNHH Vận tải Toàn Thắng và cá nhân Trần Đức Thắng để hợp tác đầu tư thực hiện dự án trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) – Công an tỉnh Lào Cai, Số điện thoại trực ban 0692.509.343 hoặc Điều tra viên Nguyễn Văn Hiếu, số điện thoại: 0986.740.876 để được giải quyết.

    Bắt giữ Phạm Thị Ngọc Ánh sinh năm 2004
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