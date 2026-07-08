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Thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Thị Đẹp SN 1974

Duy Anh
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Bị can Đặng Thị Đẹp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Đẹp (sinh năm 1974, cư trú ấp Bến Đình, xã Ba Tri).

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Thị Đẹp SN 1974 - Ảnh 1.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Đặng Thị Đẹp (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 09 giờ 30 phút ngày 30/6, Công an xã Ba Tri tiến hành kiểm tra một nhà trọ trên địa bàn thì phát hiện và bắt quả tang Đẹp có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Tại phòng trọ của Đẹp, lực lượng Công an phát hiện, lập biên bản tạm giữ 1 túi nylon chứa ma tuý; 1 bộ dụng cụ dung để sử dụng ma tuý và các tang vật khác có liên quan.

Qua đấu tranh, Đẹp đã thừa nhận hành vi phạm tội và trình bày mục đích tàng trữ ma tuý để sử dụng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam Đặng Thị Đẹp SN 1974 - Ảnh 2.
Truy nã đặc biệt Trần Thị Như Quỳnh 27 tuổi
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