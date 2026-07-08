Truy nã đặc biệt Trần Thị Như Quỳnh 27 tuổi

Trần Thị Như Quỳnh bi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Để phục vụ công tác điều tra, ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế phát thông báo đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu biết nơi ở hiện tại hoặc các thông tin liên quan đến Trần Thị Như Quỳnh, kịp thời cung cấp cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Khu E Đô thị mới An Vân Dương, đường Võ Chí Công, Vỹ Dạ, Huế), điện thoại: 02343.502853.

Người dân có thông tin về đối tượng cũng có thể liên hệ trực tiếp Điều tra viên Trương Thanh Minh qua số điện thoại: 0914222701.

Đối tượng Trần Thị Như Quỳnh (Ảnh: Phòng Cảnh Sát điều tra tội phạm về ma tuý TP Huế).

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí và quần chúng nhân dân tích cực phối hợp cung cấp thông tin, góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được cơ quan Công an tiếp nhận và bảo mật theo quy định.