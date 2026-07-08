Nguyễn Thị Oanh SN 1965 đã ra đầu thú

Nguyễn Thị Oanh là đối tượng có hành vi trộm cắp chiếc ví da bên trong có số tiền 2,2 triệu đồng khi đang mua hoa quả.

Ngày 2/7 vừa qua, Công an phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại đường Phù Long, phường Nam Định, vận động đối tượng ra đầu thú, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bị hại.

Trước đó, Công an phường Nam Định nhận được tin báo của chị Đinh Thị Huyền, sinh năm 1980, trú tại phường Đông A, tỉnh Ninh Bình về việc bị kẻ gian trộm cắp 1 chiếc ví da màu đỏ bên trong có số tiền 2,2 triệu đồng khi đang mua hoa quả tại quầy bán hàng trước cửa số nhà 6, đường Phù Long, phường Nam Định.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Nam Định đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, rà soát hệ thống Camera an ninh và thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan. Qua điều tra, lực lượng Công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1965, trú tại Vũ Trọng Phụng, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Kết quả điều tra xác định: Cuối tháng 6/2026, Nguyễn Thị Oanh điều khiển xe mô tô đến khu vực chợ đường Phù Long để mua thực phẩm. Khi vào quầy bán hoa quả trước cửa số nhà 6 Phù Long, Oanh phát hiện chị Đinh Thị Huyền đang đeo túi xách trên vai, miệng túi mở và bên trong có chiếc ví màu đỏ. Lợi dụng lúc chị Huyền mất cảnh giác, Oanh giả vờ mua hoa quả, tiếp cận bị hại, nhanh chóng lấy trộm chiếc ví của chị Huyền rồi tẩu thoát.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Khi đi đến khu vực đường Thượng Lỗi, phường Nam Định, đối tượng kiểm tra tài sản vừa chiếm đoạt được và phát hiện bên trong ví có số tiền 2,2 triệu đồng

Tại cơ quan Công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Thị Oanh đã xin đầu thú, tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản chiếm đoạt cùng phương tiện, trang phục sử dụng khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh cùng tang vật tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Oanh là đối tượng có nhân thân xấu với 5 tiền án và 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Từ năm 2002 đến năm 2025, đối tượng đã nhiều lần bị xử lý hình sự và xử phạt vi phạm hành chính về cùng hành vi này nhưng không lấy đó làm bài học để tu dưỡng, rèn luyện bản thân.

Hiện Công an phường Nam Định đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt đã được thu hồi và trao trả cho bị hại.

Qua sự việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân khi tham gia các hoạt động tại nơi công cộng, chợ dân sinh, khu vực mua sắm đông người.

Không nên để tiền, điện thoại, ví, túi xách và các tài sản có giá trị ở vị trí dễ quan sát hoặc dễ bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự,cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.