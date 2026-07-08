HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt Nguyễn Thụy Bích Hồng SN 1991

Trang Anh
|

Công an nhận tin tố giác của người dân về việc bị Nguyễn Thụy Bích Hồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận tiền xin việc.

Công an Quảng Ngãi mới đây cho biết, ngày 3/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thụy Bích Hồng (SN 1991; trú tại đường Lê Trọng Tấn, Phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận tố giác về tội phạm của bà N.T.T.T (SN 1988, trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và bà N.T.T.C (SN 1988, trú tại xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi) về việc bị Nguyễn Thụy Bích Hồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận tiền xin việc.

Qua điều tra xác minh, Cơ quan điều tra xác định, trong năm 2022, Hồng đã đưa ra thông tin gian dối “bản thân đang làm bộ phận tài chính của Công ty Cao su tại TP.HCM, có quan hệ quen biết có thể xin việc tại Công ty Cao su”. Tin tưởng thông tin Hồng đưa ra, bà T và bà C đã đưa cho Hồng tổng số tiền 240 triệu đồng với mục đích xin việc. Qua đó, Hồng đã chiếm đoạt số tiền trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thụy Bích Hồng - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra còn xác định: Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên, Hồng cũng đưa ra thông tin gian dối “Công ty Cao su nơi Hồng làm việc có dự án đất phân lô bán nền tại khu vực xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum (cũ)” và Hồng có thể liên hệ để đứng ra mua đất dự án. Tin tưởng, bà T đã đưa cho Hồng số tiền 540 triệu để mua đất dự án. Với thủ đoạn trên, Hồng đã chiếm đoạt số tiền 540 triệu của bà T.

Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thụy Bích Hồng. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ hành vi phạm tội của bị can.

Khởi tố Nguyễn Văn Đoan 56 tuổi sau hàng loạt bài đăng trên Facebook
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

đường lê trọng tấn

Sống trẻ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại