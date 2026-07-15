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Thêm một người bị chó cắn tử vong nghi do bệnh dại ở Nghệ An

Thu Hiền
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Chỉ trong hơn một tháng, Nghệ An ghi nhận hai trường hợp tử vong nghi do bệnh dại. Cả hai nạn nhân đều không tiêm vaccine phòng dại sau khi bị chó cắn.

Ngày 15/7, Trung tâm Y tế Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại sau khi bị chó cắn nhưng không tiêm vaccine phòng bệnh.

Nạn nhân là anh N.V.H. (SN 1981, trú xã Quảng Châu, Nghệ An).

Theo ngành y tế, trong thời gian làm việc tại Lào, anh H. mua một con chó về làm thịt và không may bị chó cắn. Sau tai nạn, anh không đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vaccine phòng dại.

Khoảng ba tháng sau, anh H. xuất hiện các triệu chứng điển hình của bệnh dại. Dù được đưa đến cơ sở y tế điều trị, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Ảnh minh họa.

Đây là trường hợp tử vong nghi do bệnh dại thứ hai được ghi nhận tại Nghệ An trong thời gian ngắn. Trước đó, đầu tháng 6/2026, ông N.V.V (SN 1957, trú xã Bạch Hà, Nghệ An) cũng tử vong nghi do bệnh dại sau khoảng 5 tháng bị chó nhà cắn.

Theo điều tra của ngành y tế, sau khi bị chó cắn, ông V. không tiêm vaccine phòng dại mà tự điều trị bằng thuốc nam. Chỉ khoảng 5 ngày sau khi cắn người, con chó đã chết. Đến khi xuất hiện các biểu hiện như sợ nước, sợ gió, nôn và kích thích, bệnh nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi ghi nhận các trường hợp trên, ngành y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các trường hợp có nguy cơ phơi nhiễm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Ngành y tế khuyến cáo, ngay sau khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc dại cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở, người dân cần rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sát khuẩn bằng cồn 70% hoặc dung dịch i-ốt, sau đó đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ và chỉ định tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại nếu cần.

Các chuyên gia cũng lưu ý người dân không tự điều trị bằng thuốc nam , không đắp lá lên vết thương, không chờ theo dõi con vật hoặc đợi xuất hiện triệu chứng mới đi tiêm phòng, bởi khi bệnh dại đã phát bệnh thì gần như không còn khả năng cứu chữa. Đồng thời, cần tiêm phòng dại định kỳ cho chó, mèo để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

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