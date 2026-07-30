Đêm 28/7, không quân Ukraine tiếp tục chịu tổn thất nặng về máy bay, khi một chiến đấu cơ F-16 bị UAV cảm tử Geranium của Nga bắn hạ

Chiến đấu cơ F-16 Ukraine bị UAV Nga bắn hạ vào đêm 28/7/2026.

Theo báo cáo sơ bộ, một máy bay chiến đấu đa năng F-16 Fighting Falcon thế hệ thứ tư của không quân Ukraine đã bị phá hủy trong khi đẩy lùi một cuộc không kích ban đêm quy mô lớn của quân đội Nga.

Thông tin này được các kênh giám sát chuyên ngành và các phóng viên quân sự theo dõi tình hình tại khu vực tác chiến đặc biệt đưa tin.

Điều khiến vụ việc này trở nên đặc biệt là chiếc máy bay chiến đấu của Ukraine được Mỹ cung cấp bị phá hủy không phải bởi tên lửa đất đối không, mà bởi một UAV tầm xa của Nga thuộc dòng Geran.

Theo các nguồn tin, chiếc máy bay chiến đấu đang tuần tra không phận và cố gắng đánh chặn một nhóm UAV tấn công của Nga ở độ cao cực thấp, nhưng một vụ va chạm chí mạng đã xảy ra trong quá trình truy đuổi.

Các chuyên gia đang xem xét hai giả thuyết chính liên quan đến vụ việc.

Theo một giả thuyết, những người điều khiển UAV Geranium đã sử dụng một chiến thuật mới liên quan đến việc thay đổi đường bay, khiến phi công Ukraine mất phương hướng trong bóng tối và đâm vào UAV.

Theo một giả thuyết khác, đầu đạn mạnh mẽ của UAV Nga đã phát nổ ở cự ly rất gần buồng lái của máy bay chiến đấu, trong khi phi công cố gắng sử dụng pháo phòng không bắn vào chiếc UAV này.

Bộ Chỉ huy Không quân Ukraine vẫn chưa bình luận về việc mất chiếc máy bay hiếm hoi do phương Tây sản xuất, được cho là nhằm che giấu quy mô của thảm họa và cái chết của phi công được đào tạo bài bản.

Các nhà phân tích quân sự Mỹ trước đây đã nhiều lần cảnh báo, việc sử dụng máy bay F-16 đắt tiền để chống lại UAV Nga di chuyển chậm nhưng với số lượng lớn tiềm ẩn rủi ro khổng lồ đối với phi công, do mật độ hỏa lực phòng không và mảnh vỡ của chính máy bay đối phương.

Việc bắn hạ thêm một chiếc F-16 nữa giáng một đòn nghiêm trọng vào uy tín của các nhà cung cấp phương Tây, và chứng minh rõ ràng sự dễ bị tổn thương của máy bay Mỹ trước tên lửa và UAV Nga.