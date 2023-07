Thêm mật ong vào loại nước này, uống cùng nhau đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Cả mật ong và chanh đều là những thực phẩm phổ biến thường được dùng để tạo hương vị cho các món ăn và đồ uống.

Mật ong là một chất lỏng đặc, có vị ngọt do đó, nó thường được sử dụng để thay thế cho đường.

Chanh là loại trái cây họ cam quýt được sản xuất chủ yếu để lấy nước ép có vị chua. Lợi ích của chanh đến từ hàm lượng vitamin C cao và các hợp chất thực vật có lợi khác.

Lợi ích sức khỏe của mật ong

Mật ong đã được sử dụng như một chất làm ngọt và thuốc trong hàng ngàn năm. Mật ong chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin, khoáng chất, axit amin, chất chống oxy hóa,...

Các lợi ích của mật ong bao gồm:

- Giúp vết thương nhanh lành: Mật ong có đặc tính kháng khuẩn, từ lâu đã được sử dụng để chữa lành vết thương và vết bỏng. Một số loại mật ong đã được sử dụng để giúp các vết bỏng, loét da và viêm nhanh lành hơn. ‌

- Ngăn ngừa các tổn thương tế bào: Mật ong chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như axit phenolic và flavonoid, có hoạt tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể chống lại một số loại tổn thương tế bào.

- Trị ho: Mật ong có thể giúp giảm tình trạng ho và nhiễm trùng đường hô hấp trên thường gặp ở trẻ em.‌ Một nghiên cứu trên 300 trẻ em bị nhiễm trùng đường hô hấp trên cho thấy những trẻ dùng mật ong có thể cải thiện sức khỏe hô hấp, giảm ho đáng kể.

Ảnh minh họa.

Lợi ích sức khỏe của chanh

Chanh không chỉ được sử dụng trong các món tráng miệng và đồ uống mà còn được sử dụng cho mục đích y học.

Một số lợi ích sức khỏe của chanh là:

- Tăng miễn dịch: Chanh là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Vitamin C đóng vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch bằng cách giảm viêm và tăng cường chức năng của các tế bào miễn dịch. Tăng lượng vitamin C hấp thụ, bao gồm cả việc uống trà chanh cũng có thể giúp điều trị và ngăn ngừa nhiều loại bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.

- Ngăn ngừa sỏi thận: Chanh và các loại trái cây có múi khác có citrate. Điều này giúp ngăn chặn sự hình thành sỏi thận.

Chanh và mật ong - sự kết hợp hoàn hảo

1. Giúp làn da trắng mịn

Chanh cực kỳ giàu vitamin C vì vậy, uống nước chanh có thể giúp loại bỏ các vết thâm sạm trên da, giúp da trắng sáng hơn.

Trong mật ong có chất flavonoid, một chất có thể bảo vệ và giữ độ ẩm cho da. Vì vậy, uống một cốc nước mật ong lâu dần sẽ khiến làn da trở nên mềm mại, mịn màng và căng bóng.

Vì vậy, khi kết hợp uống nước chanh cùng với mật ong có thể giúp da mịn màng, trắng sáng căng bóng hơn chỉ sau 2-3 tuần sử dụng.

Ảnh minh họa.

2. Phòng ngừa sỏi thận

Nước chanh có chứa nhiều citrate, có thể ức chế sự kết tinh của muối canxi, từ đó ngăn ngừa hình thành sỏi thận. Kết quả nghiên cứu được công bố tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Tiết niệu Hoa Kỳ cũng cho thấy, uống nước chanh thường xuyên có thể làm tăng mức độ citrate trong nước tiểu, từ đó giúp ngăn ngừa sỏi thận hiệu quả.

Hơn nữa, mật ong cũng chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa giúp kích thích quá trình trao đổi chất, thải độc tố, chất thải ở thận một cách nhanh chóng. Nhờ đó giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi mới và tăng cường khả năng đào thải sỏi khỏi thận qua đường nước tiểu.

3. Cải thiện khả năng miễn dịch

Chanh rất giàu vitamin C có thể giúp tăng cường sức đề kháng, làm giảm các triệu chứng cảm lạnh và chống lại virus và vi khuẩn gây bệnh.

Mật ong có chứa nhiều khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác nhau, có thể nâng cao khả năng miễn dịch, chống lại bệnh tật của con người, từ đó giảm thiểu tối đa khả năng mắc bệnh của con người.

Vì vậy, khi bị cảm lạnh, cảm cúm,... mọi người có thể uống một cốc nước chanh mật ong ấm hàng ngày. Điều này có thể làm giảm triệu chứng sổ mũi, ho, giúp long đờm và nhanh khỏi bệnh hơn. Thậm chí nếu bạn mới bị cảm lạnh và uống nước chanh mật ong ấm thì có thể nhanh chóng khỏi bệnh mà không cần dùng thuốc.

Ảnh minh họa.

4. Phòng ngừa và điều trị bệnh tim mạch

Uống nước chanh mật ong có thể ngăn ngừa và điều trị các bệnh tim mạch do trong chanh có hàm lượng kali dồi dào, là khoáng chất quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của cơ thể người, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch.

Đồng thời, mật ong rất giàu chất xơ, có thể hấp thụ chất béo trong ruột, do đó làm giảm chất béo và cholesterol trong mạch máu, từ đó giúp làm sạch mạch máu và ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Nếu bạn đang bị xơ vữa động mạch, bạn nên thường xuyên uống nước mật ong.

Cách pha nước chanh mật ong

Vắt nước cốt của nửa quả chanh vào một cốc nước ấm. Thêm một muỗng cà phê mật ong. Điều chỉnh lượng chanh và mật ong cho phù hợp với khẩu vị.

Tuy nhiên, mọi người nên lưu ý sau khi uống nước chanh mật ong, hãy súc miệng bằng nước. Điều này sẽ ngăn axit citric trong nước cốt chanh ăn mòn men răng của bạn.