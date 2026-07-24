Thêm điểm yếu nghiêm trọng của xe tăng bánh lốp AMX-10RC đã phát lộ

GD&TĐ - Các xe tăng bánh lốp AMX-10RC đang phục vụ trong một số lữ đoàn của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thể hiện rất kém trong thực chiến.

Các kíp lái xe tăng Ukraine đã chỉ trích AMX-10RC vì khả năng bảo vệ yếu, chỉ có thể chống lại đạn súng bộ binh và mảnh pháo nhỏ.

Điểm yếu lớn nhất được chỉ ra đó là phần đáy của xe có lớp giáp rất mỏng, dẫn tới việc cán phải một quả mìn chống tăng sẽ dẫn đến hậu quả không thể lường trước đối với những người lính bên trong.

Pháo 105mm của AMX-10RC sử dụng loại đạn đặc biệt do áp suất nòng ở mức thấp, không thể hoán đổi với các hệ thống pháo binh khác của NATO.

Hơn nữa việc thiếu bộ ổn định vũ khí khiến việc bắn khi đang di chuyển là không thể, một phát bắn chính xác yêu cầu xe phải dừng lại hoàn toàn.

Thực tế cho thấy khung gầm 6x6 và hệ thống truyền động của AMX-10RC cực kỳ thiếu tin cậy và thường xuyên gặp sự cố. Đáng chú ý là nhược điểm này bị ghi nhận ngay cả khi vận hành trên những con đường tốt.

Không thể sửa chữa xe tăng bánh lốp AMX-10RC tại hiện trường.

Cần phải đề cập đến một nhược điểm lớn khác mà chưa được thảo luận trước đây đó là một chiếc AMX-10RC bị hỏng không thể sửa chữa tại chỗ. Để phục hồi chức năng, chiếc xe tăng bánh lốp này phải được đưa lên xe tải chuyên và vận chuyển đến một địa điểm xa xôi.

Thậm chí nó có thể yêu cầu phải vận chuyển ra nước ngoài, đến một trong những trung tâm sửa chữa chuyên dụng dành cho thiết bị phương Tây được chuyển giao cho Ukraine.

Với nhược điểm nêu trên, kể từ năm 2023, các xe tăng bánh lốp do Pháp sản xuất và viện trợ hầu như chỉ được bố trí tại những thao trường huấn luyện nằm cách xa chiến tuyến và đóng góp rất mờ nhạt.