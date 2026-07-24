HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thêm điểm yếu nghiêm trọng của xe tăng bánh lốp AMX-10RC đã phát lộ

Sao Đỏ
|

GD&TĐ - Các xe tăng bánh lốp AMX-10RC đang phục vụ trong một số lữ đoàn của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thể hiện rất kém trong thực chiến.

Các kíp lái xe tăng Ukraine đã chỉ trích AMX-10RC vì khả năng bảo vệ yếu, chỉ có thể chống lại đạn súng bộ binh và mảnh pháo nhỏ.

Điểm yếu lớn nhất được chỉ ra đó là phần đáy của xe có lớp giáp rất mỏng, dẫn tới việc cán phải một quả mìn chống tăng sẽ dẫn đến hậu quả không thể lường trước đối với những người lính bên trong.

Pháo 105mm của AMX-10RC sử dụng loại đạn đặc biệt do áp suất nòng ở mức thấp, không thể hoán đổi với các hệ thống pháo binh khác của NATO.

Hơn nữa việc thiếu bộ ổn định vũ khí khiến việc bắn khi đang di chuyển là không thể, một phát bắn chính xác yêu cầu xe phải dừng lại hoàn toàn.

Thực tế cho thấy khung gầm 6x6 và hệ thống truyền động của AMX-10RC cực kỳ thiếu tin cậy và thường xuyên gặp sự cố. Đáng chú ý là nhược điểm này bị ghi nhận ngay cả khi vận hành trên những con đường tốt.

Không thể sửa chữa xe tăng bánh lốp AMX-10RC tại hiện trường.

Cần phải đề cập đến một nhược điểm lớn khác mà chưa được thảo luận trước đây đó là một chiếc AMX-10RC bị hỏng không thể sửa chữa tại chỗ. Để phục hồi chức năng, chiếc xe tăng bánh lốp này phải được đưa lên xe tải chuyên và vận chuyển đến một địa điểm xa xôi.

Thậm chí nó có thể yêu cầu phải vận chuyển ra nước ngoài, đến một trong những trung tâm sửa chữa chuyên dụng dành cho thiết bị phương Tây được chuyển giao cho Ukraine.

Với nhược điểm nêu trên, kể từ năm 2023, các xe tăng bánh lốp do Pháp sản xuất và viện trợ hầu như chỉ được bố trí tại những thao trường huấn luyện nằm cách xa chiến tuyến và đóng góp rất mờ nhạt.

Theo Rossiyskaya Gazeta
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại