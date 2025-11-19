Thêm 1 gia vị vào thịt cá, nấu không tanh lại thơm ngon đậm đà

Cá là món quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình, vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, không ít người than phiền rằng dù đã ninh kỹ đến đâu, mùi tanh vẫn bám dai dẳng. Nguyên nhân, theo các đầu bếp, nằm ở việc bỏ sót một số gia vị vốn có tác dụng át mùi và tạo hương rất hiệu quả.

Dưới đây là bốn loại gia vị thường bị lãng quên, nhưng lại quyết định hương vị của nồi cá kho hay cá hầm.

Hạt tía tô

Trong ẩm thực Đông Nam Á, hạt tía tô được xem là trợ thủ quan trọng khi chế biến các món cá. Hạt tía tô có mùi thơm ấm, khi ninh cùng cá giúp trung hòa mùi tanh vốn rất đặc trưng của cá nước ngọt.

Khi nấu, hương thơm từ hạt tía tô thấm dần vào thịt cá, làm vị cá đậm hơn, thanh hơn. Từ cá kho, cá hấp đến nấu canh, chỉ cần thêm một ít hạt tía tô, món ăn đã có chiều sâu và mùi vị dễ chịu hơn rất nhiều.

Bạch đậu khấu

Bạch đậu khấu là gia vị có mùi thơm the mát và khá đậm. Trong các món cá, loại gia vị này giúp “khóa” mùi tanh nhanh hơn so với nhiều loại thảo mộc khác. Những loại cá có mùi nặng như cá chép, cá trắm, cá mè… đặc biệt phù hợp với bạch đậu khấu.

Ngoài việc khử mùi, bạch đậu khấu còn giúp món cá có mùi thơm đặc trưng, tạo cảm giác ấm và dễ chịu khi ăn. Chỉ cần vài hạt là đủ để hương vị của nồi cá trở nên tròn trịa.

Riềng

Riềng là loại thảo mộc quen thuộc trong nhiều món cá của người Việt. Vị cay nồng của riềng có khả năng át mùi cực tốt, thích hợp với các món cá hầm hoặc cá kho lâu.

Không chỉ khử mùi, riềng còn kích thích vị giác, tạo độ thơm và giúp thịt cá giữ được vị ngọt tự nhiên. Đặc biệt với các loại cá nhiều mùi bùn, riềng gần như là “vị cứu tinh”.

Tiêu trắng

Khác với tiêu đen, tiêu trắng có vị cay thanh và thơm nhẹ, rất hợp để nấu các món cá. Khi thêm vào nồi cá đang sôi, tiêu trắng giúp làm dịu mùi tanh, đồng thời tạo vị cay nhẹ khiến món cá trở nên ấm và thơm hơn.

Hương cay từ tiêu trắng hòa quyện với vị ngọt của thịt cá giúp món ăn có chiều sâu và dễ ăn hơn, nhất là trong những ngày trời lạnh.

Nêm sao cho đúng?

Với bốn loại gia vị trên, yếu tố quan trọng chính là liều lượng và thời điểm cho vào nồi . Món cá có mùi càng mạnh thì càng cần thêm thảo mộc ấm. Các gia vị nên được cho vào ngay từ đầu , để mùi thơm kịp hòa vào nước và thấm vào thịt cá.

Chỉ khi kết hợp đúng các loại gia vị phù hợp, nồi cá mới đạt được độ thơm, ngọt và không còn mùi tanh khó chịu.

Nguồn và ảnh: Sohu