THẾ GIỚI 24H: Bị gọi là 'tội phạm', giám đốc Wagner gửi thư chất vấn Nhà Trắng

Ngày 22/1, hãng tin Reuters cho biết sau khi Washington dự kiến áp các lệnh trừng phạt mới nhằm vào tập đoàn quân sự Wagner của Nga, Giám đốc tập đoàn này - ông Yevgeny Prigozhin đã gửi một bức thư bằng tiếng Anh cho phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby để hỏi rõ Wagner đã phạm tội gì.

Cụ thể, bức thư có nội dung ghi rằng “gửi ông Kirby, ông có thể nói rõ tội ác của Wagner là gì được không?”. Theo Reuters , Wagner là tập đoàn quân sự tư nhân của Nga, với nhiều hoạt động tại các nước như Syria, Libya, Sudan, Mozambique, Mali và Ukraine.

Ông Prigozhin khẳng định Wagner là một lực lượng hoàn toàn độc lập, có hệ thống máy bay, xe tăng, tên lửa và pháo binh riêng.

Nga cảnh báo phương Tây về "thảm kịch toàn cầu". Ngày 22/1, Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) - ông Vyacheslav Volodin cho biết “một thảm kịch toàn cầu” có thể xảy ra với nhân loại nếu phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời tuyên bố Moscow sẽ trả đũa bằng vũ khí mạnh hơn nếu lãnh thổ của Nga bị đe dọa, đài RT đưa tin.

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson bất ngờ tới Ukraine. Hãng Reuters đưa tin cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine hôm 22/1 để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong đó ông cam kết rằng London sẽ sát cánh cùng với Kiev “tới chừng nào còn có thể".

Cụ thể, trong chuyến đi tới Ukraine theo lời mời của ông Zelensky, ông Johnson đã đến thăm ​​Borodyanka và Bucha ở ngoại ô thủ đô Kiev.

Mỹ tăng cường xe tăng, xe bọc thép ở sườn phía Đông NATO gây rủi ro cho Nga. Theo tờ Kommersant (Nga), hơn 1.000 xe tăng và xe bọc thép của Mỹ mới đây đã cập cảng Vlissingen của Hà Lan và sẽ sớm được gửi tới Ba Lan cũng như Litva.

Các chuyên gia cho rằng việc củng cố sườn phía Đông của NATO, vốn được đẩy mạnh sau khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine, sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Tờ Kommersant lưu ý điều này sẽ tạo cơ hội để phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.

Elon Musk cảm thấy "như sắp chết" sau khi tiêm vắc xin COVID-19 . Trong một loạt các tweet đăng hôm 21/1, Elon Musk cho biết bản thân như “đang hấp hối” sau khi phải tiêm mũi vắc xin COVID-19 thứ hai. Bên cạnh đó, CEO Twitter viết thêm rằng người anh em họ của ông có sức khỏe tốt cũng bị viêm cơ tim, một tác dụng phụ của vắc xin COVID-19.

Trung Quốc báo cáo gần 13.000 ca tử vong vì COVID-19 trong một tuần . Giới chức trách Trung Quốc đã báo cáo gần 13.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19 tại các bệnh viện từ ngày 13 đến 19/1, thêm vào gần 60.000 ca trong một tháng trước đó.

Con số cập nhật - do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Trung Quốc công bố - vẫn được đánh giá là ở mức thấp so với toàn cầu, Reuters đưa tin ngày 22/1.

Xả súng ở thành phố đông người châu Á tại Mỹ, ít nhất 10 người chết, 10 người nhập viện. Ít nhất 10 người chết và ít nhất 10 người phải nhập viện sau vụ xả súng hàng loạt gần một lễ hội chào đón Tết Nguyên đán ở thành phố Monterey Park, bang California của Mỹ, nơi cư dân chủ yếu là người châu Á, vào tối thứ Bảy (giờ địa phương), CNN ngày 22/1 dẫn thông báo của Cảnh sát Hạt Los Angeles.

New Zealand có Thủ tướng mới. Ngày 22/1, New Zealand chính thức có Thủ tướng mới sau khi bà Jacinda Ardern bất ngờ từ chức. Theo đó, Công đảng cầm quyền New Zealand đã chọn ông Chris Hipkins làm lãnh đạo thay thế bà Ardern, và ông sẽ trở thành thủ tướng thứ 41 của nước này.