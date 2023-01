THẾ GIỚI 24H: Mỹ tính giúp Ukraine tấn công bán đảo Crimea

Theo đó, các quan chức Mỹ đang thảo luận với đối tác Ukraine về việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp, từ hệ thống tên lửa HIMARS đến xe chiến đấu Bradley, để có thể nhằm vào mục tiêu ở bán đảo Crimea.

Các quan chức quân sự Ukraine cũng đã thảo luận với giới chức Mỹ về tầm quan trọng của việc gia tăng áp lực lên hậu phương của Nga ở Crimea, nơi hỗ trợ các hoạt động quân sự Nga ở Ukraine.

Sau nhiều tháng thảo luận với các quan chức Ukraine, chính quyền Biden cũng bắt đầu thừa nhận Kiev cần sức mạnh để tấn công Crimea, dù cho động thái này có thể làm tăng nguy cơ leo thang căng thẳng.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng trong tai nạn trực thăng . Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denis Monastyrsky đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng ở thị trấn Brovary gần Kiev, cảnh sát nước này cho biết. 22 người khác, trong đó có 10 trẻ em, đã bị thương và được đưa tới bệnh viện.

Phát hiện gần 50 thi thể trong các hố chôn tập thể tại Congo. Ngày 18/1, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc phát hiện những ngôi mộ tập thể ở phía Đông Bắc của Cộng hòa Dân chủ Congo với gần 50 thi thể, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, tại khu vực đã bị các nhóm vũ trang tấn công.

Canada gửi xe bọc thép cho Ukraine . Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand cho biết, nước này sẽ gửi 200 xe bọc thép Senator cho Ukraine trong thời gian tới. Lô viện trợ này trị giá hơn 90 triệu USD và là một phần của gói hỗ trợ quân sự bổ sung 500 triệu USD được Thủ tướng Canada Justin Trudeau công bố hồi tháng 11 năm ngoái.

Đức muốn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tránh xung đột với Nga. Tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức cùng các quốc gia khác trong NATO cần tránh để xung đột ở Ukraine trở thành cuộc chiến giữa khối quân sự này và Nga.

Nghị viện châu Âu bầu phó chủ tịch mới . Ngày 18/1, Nghị viện châu Âu (EP) đã bầu ông Marc Angel, người Luxembourg, làm tân phó chủ tịch cơ quan lập pháp này, thay bà Eva Kaili sau khi cựu quan chức này bị bắt và cách chức do dính líu vụ bê bối tham nhũng.

Nga tiếp tục tập trung mọi nỗ lực đánh chiếm Bakhmut. Quân đội Ukraine ngày 18/1 cho biết, Nga tiếp tục tập trung "những nỗ lực chính" nhằm thực hiện một cuộc tấn công theo hướng thành phố Bakhmut, thuộc khu vực Donetsk, phía Đông Ukraine. Nga không từ bỏ "ý định chiếm khu vực Donetsk", Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu rõ trong một tuyên bố.

Chính phủ Ethiopia phát hiện mỏ dầu lớn ở lưu vực sông Nile . Ngày 18/1, Bộ trưởng Mỏ và Dầu mỏ Ethiopia Takele Uma cho biết mỏ dầu với trữ lượng 2 tỷ thùng đã được phát hiện trong lưu vực Nile Xanh, một nhánh của sông Nile, ở vùng Amhara, phía Bắc Ethiopia.

Ông Uma nói thêm rằng Chính phủ Ethiopia đang nỗ lực sử dụng các nguồn dầu mỏ được phát hiện để đảm bảo "sự thịnh vượng của quốc gia."

Nữ thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern bất ngờ từ chức. Thủ tướng trẻ tuổi Jacinda Ardern, người dẫn dắt New Zealand vượt qua đại dịch COVID-19 và những thảm họa khác, đã tuyên bố từ chức trong một thông báo gây bất ngờ. Tại cuộc họp kín thường niên của đảng cầm quyền vào ngày 18/1, Thủ tướng Ardern cho biết bà "không còn đủ can đảm" để thực hiện công việc. "Đã đến lúc tôi rời đi", bà nói.