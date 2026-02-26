Thẻ Bảo hiểm y tế bị mất quyền lợi 5 năm liên tục vì một sơ suất nhiều người mắc

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia bảo hiểm y tế cần chủ động kiểm tra thời hạn thẻ bảo hiểm y tế để kịp thời gia hạn, tránh gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh và không làm mất mốc tham gia 5 năm liên tục.

Thẻ bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng là căn cứ để quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người tham gia. Trường hợp thẻ hết hạn, nếu người dân không may phát sinh vấn đề sức khỏe sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí điều trị.

Để bảo đảm quyền lợi chính đáng, cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến cáo người tham gia thường xuyên kiểm tra giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế và chủ động gia hạn trước khi hết hạn, tránh tình trạng gián đoạn quyền lợi hoặc bị ngắt quãng thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục.

Một lần quên gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế, nguy cơ mất quyền lợi 5 năm liên tục (Ảnh minh họa)

Hiện người dân có thể dễ dàng tra cứu thời hạn thẻ bảo hiểm y tế qua nhiều kênh trực tuyến. Cụ thể, trên ứng dụng VNeID, người dùng đăng nhập tài khoản, vào mục “Ví giấy tờ”, chọn “Thẻ BHYT” để xem thời hạn sử dụng.

Ngoài ra, người tham gia có thể kiểm tra thông tin thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID - BHXH số. Sau khi đăng nhập, chọn mục “Thẻ BHYT” để theo dõi giá trị sử dụng, thời điểm đủ 5 năm liên tục và mức quyền lợi được hưởng. Hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế điện tử trên ứng dụng này cũng có thể sử dụng thay cho thẻ giấy khi đi khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, người dân có thể tra cứu trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 9068 để được hỗ trợ kiểm tra thời hạn và quá trình tham gia bảo hiểm y tế.

Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế sắp hết hạn hoặc đã hết hạn, người tham gia cần sớm thực hiện thủ tục gia hạn. Việc gia hạn đúng thời điểm không chỉ giúp bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh theo quy định mà còn tránh phát sinh chi phí y tế đáng lẽ được quỹ BHYT chi trả.

Theo quy định tại Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp khám chữa bệnh không đúng tuyến).

Luật cũng cho phép người tham gia được gián đoạn đóng bảo hiểm y tế tối đa không quá 3 tháng mà vẫn được tính là tham gia 5 năm liên tục. Nếu ngừng đóng quá thời gian này, quá trình tham gia sẽ bị gián đoạn và quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục sẽ phải tính lại từ đầu khi tham gia trở lại.