Thay thế Nga, châu Âu tìm thấy 'chân ái' là ông vua LNG của thế giới: Xuất khẩu cán mốc hơn 10 triệu tấn, giá giảm thấp nhất 1 năm

Xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ đang trên đà tăng mạnh trong tháng này, với mức dự kiến tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, lên khoảng 10,7 triệu tấn. Dữ liệu được cung cấp bởi Kpler cho thấy Mỹ đang tiếp tục mở rộng vị thế là nhà cung cấp LNG lớn nhất thế giới.

Lượng khí LNG gia tăng từ Mỹ đã góp phần kéo giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, ngay cả khi thời tiết lạnh hơn khi mùa đông đến gần. Dự kiến giá khí đốt tại châu Âu có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong những tháng tới nhờ nguồn cung nhập khẩu ổn định, bất chấp đây là mùa cao điểm tiêu thụ năng lượng.

Trong những năm gần đây, Mỹ đã tăng tốc đầu tư vào các cơ sở hóa lỏng dọc Bờ Vịnh, đẩy nhanh tốc độ xây dựng các tuyến xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu toàn cầu đối với nhiên liệu có mức phát thải thấp hơn than đá.

Tháng 10 vừa qua, Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên xuất khẩu hơn 10 triệu tấn LNG trong một tháng, với tổng lượng 10,1 triệu tấn theo dữ liệu LSEG. Trong đó, châu Âu chiếm 6,9 triệu tấn, tương đương 69% tổng lượng xuất khẩu; châu Á đứng thứ hai với 1,96 triệu tấn.

Tính trong năm nay, châu Âu tiếp tục là điểm đến của 2/3 tổng lượng LNG xuất khẩu của Mỹ – mức tập trung cao nhất kể từ năm 2022. Dữ liệu của Kpler cho thấy tổng nhập khẩu LNG của châu Âu trong năm 2025 tăng 25% so với năm ngoái, nhưng chỉ tăng 2% so với năm 2022 do nhu cầu trong ngành điện giảm dần khi các nước chuyển sang nguồn năng lượng tái tạo.

Hai nhà cung cấp lớn nhất – Cheniere Energy và Venture Global – chiếm tới 72% tổng lượng LNG Mỹ xuất khẩu tháng trước, tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong thương mại LNG của Hoa Kỳ.

Triển vọng dài hạn cho thấy nhu cầu LNG của châu Âu nhiều khả năng sẽ giảm từ những năm 2030. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu khí đốt của Liên minh châu Âu sẽ giảm hơn 10% vào năm 2035 nhờ sự phổ biến của bơm nhiệt, cải thiện hiệu quả năng lượng và tăng tỷ trọng điện tái tạo.

Việc giảm dần phụ thuộc vào khí đốt đồng nghĩa các nhà xuất khẩu Mỹ sẽ phải tìm kiếm thị trường mới để bù đắp, đặc biệt là tại châu Á – khu vực nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, mở rộng thị phần tại châu Á không hề đơn giản. Tính đến năm 2025, thị phần LNG của Mỹ tại năm thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới – Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Đài Loan – chỉ đạt 8%, thấp hơn nhiều so với Qatar và Úc, những nhà cung cấp truyền thống tại khu vực.

Để cạnh tranh, LNG Mỹ sẽ phải có giá thấp hơn, nhưng điều này gặp trở ngại lớn do chi phí vận chuyển đến châu Á cao gần gấp đôi so với châu Âu. Ngoài ra, việc chuyển từ khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh tại châu Âu sang các thị trường mới nổi với hồ sơ tín dụng yếu hơn cũng làm tăng rủi ro thương mại và có thể khiến chi phí bảo lãnh tín dụng cao hơn.

Theo Oilprice﻿