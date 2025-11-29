Mũi khoan xuyên lòng đất dưới mức -300m, mở lối khai phá mạch "vàng đen" chiến lược

Công ty CP Than Hà Lầm là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Nhiệm vụ chính của công ty là khai thác than hầm lò. Sản phẩm than mà công ty khai thác là loại than Atraxits, sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN. Doanh nghiệp này là một trong những đơn vị tiên phong thực hiện chiến lược xuống sâu của TKV.

Năm 2009, công ty mở vỉa những mét lò giếng đứng đầu tiên của dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50m, công suất 2,4 triệu tấn/năm.

Đây là dự án khai thác mở vỉa bằng 3 giếng đứng đến mức sâu -300m, là mức khai thác sâu nhất của ngành than thời điểm đó. Để bảo đảm duy trì sản xuất ổn định, công ty đầu tư đồng bộ 2 dây chuyền cơ giới hóa gồm: Lò chợ công suất 600.000 tấn/năm và lò chợ cơ giới hóa công suất 1,2 triệu tấn/năm.

Sau 16 năm khai thác, cả hai lò chợ cơ giới hóa đều hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng giúp Than Hà Lầm giữ vững sản lượng. Mặc dù vậy, khi diện sản xuất ở mức -300m ngày càng bị thu hẹp, công ty buộc phải xuống sâu hơn để duy trì sản xuất.

Mới đây, công ty đã tiến hành khởi công công trình đào các đường lò khai thông, mở vỉa xuống dưới mức -300 tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh. Đây là công trình thuộc Dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm.

Để đảm bảo sản lượng bền vững, công ty tiếp tục mở rộng khai thác xuống sâu hơn tại tầng -300m đến -570m, với tổng khối lượng đào lò hơn 20.579 mét, bao gồm hệ thống lò ngầm Trung tâm, lò ngầm Cánh Nam và các lò liên kết mức -500.

Theo kế hoạch, các đường lò xuống mức -550m sẽ hoàn thành và cho ra tấn than đầu tiên vào năm 2029. Giai đoạn 2029 - 2038, Công ty sẽ duy trì công suất ổn định của mỏ trong.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý 3/2025 của công ty đạt hơn 72,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3/2025 của công ty đạt tăng hơn 61 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Than Hà Lầm cho biết, có sự chênh lệch này nguyên nhân chủ yếu là do tình hình sản xuất của công ty ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tại Hợp đồng phối hợp sản xuất kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Lũy kế 9 tháng, công ty có doanh thu đạt hơn 2.413 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lũy kế hơn 113 tỷ đồng, cao hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 75% doanh thu và lợi nhuận trước thuế vượt 138% mục tiêu kế hoạch của cả năm 2025.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Than Hà Lầm đạt hơn 1.512 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho của công ty tăng gấp đôi, ghi nhận hơn 504 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2025, HLC ghi nhận vốn chủ sở hữu hơn 463 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu đạt trên 254 tỷ đồng. Cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp là Tập đoàn Công nghiệp – Than Khoáng sản Việt Nam, đang nắm giữ hơn 74% cổ phần, tương ứng hơn 188 tỷ đồng vốn góp.

Toàn công ty hiện có 3.450 lao động, trong đó có trên 1.500 thợ lò. Thu nhập tiền lương bình quân đạt gần 21 triệu đồng/người/tháng.