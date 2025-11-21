Một sản vật của Việt Nam bùng nổ đơn hàng, Trung Quốc không ngần ngại chi tỷ đô thu mua

Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm Việt Nam trong tháng 10/2025 đạt 498 triệu USD , tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một trong những tháng có kim ngạch cao nhất từ đầu năm đến nay.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10, kim ngạch xuất khẩu tôm của nước ta đạt 3,9 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ 2024.

Trong cơ cấu sản phẩm, tôm chân trắng tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất với 2,5 tỷ USD, tương đương gần 65% tổng kim ngạch 10 tháng. Đây là nhóm sản phẩm có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Nguyên nhân là bởi sản phẩm có giá cạnh tranh, sản lượng lớn và phù hợp thị hiếu của hầu hết các thị trường lớn.

Bên cạnh tôm chân trắng, tôm sú cũng là một mặt hàng chiến lược của Việt Nam khi 10 tháng năm 2025 đạt kim ngạch xuất khẩu 385 triệu USD, chiếm gần 10% tổng kim ngạch. Xuất khẩu tôm sú giữ mức ổn định, chủ yếu nhờ nhu cầu bền vững tại Nhật Bản và phân khúc tôm sú size lớn, tôm sinh thái tại Trung Quốc.

Nhóm tôm loại khác đạt 991 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ, phản ánh xu hướng doanh nghiệp gia tăng sản phẩm dạng đông lạnh – chế biến sâu, tối ưu hiệu suất nhà máy và khai thác các phân khúc thị trường giá trị cao.

Về thị trường xuất khẩu, trong 10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu tôm Việt Nam sang hầu hết các thị trường lớn đều tăng. Trong đó, châu Á là khu vực tạo lực đẩy tăng trưởng mạnh nhất cho xuất khẩu tôm Việt Nam.

Trung Quốc và HongKong (Trung Quốc) là điểm sáng nhất, đạt 1,1 tỷ USD, tăng 64% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng mạnh nhất trong số các thị trường. Chỉ tỉnh riêng tháng 10, thị trường này ghi nhận kim ngạch đạt 140 triệu USD, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu theo tháng và theo lũy kế.

Đáng chú ý, Đài Loan (Trung Quốc) tăng trưởng rất mạnh trong tháng 10 với 12 triệu USD, tăng gần 80% so với tháng 10/2024, cho thấy tiềm năng mở rộng tại các thị trường trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Điều này cho thấy nhu cầu trong khu vực có phần cải thiện nhờ kinh tế phục hồi, lợi thế gần địa lý của tôm Việt Nam. Kết quả này cũng là do chiến lược đa dạng hóa thị trường của doanh nghiệp trong bối cảnh thuế Mỹ.

Khối CPTPP trong 10 tháng đã nhập khẩu hơn 1 tỷ USD tôm của Việt Nam, tăng 33% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10 đạt 121 triệu USD. Đây là khu vực mang lại sự ổn định cho doanh nghiệp tôm nhờ nhu cầu bền vững tại Nhật Bản, Canada và Australia.

Mỹ đạt 702 triệu USD trong 10 tháng, tăng 9% so với cùng kỳ. Tháng 10 ghi nhận 114 triệu USD. Tháng 10, thị trường EU ghi nhận mức nhập khẩu là 53 triệu USD và 487 triệu USD trong 10 tháng năm 2025, tăng 20% so với cùng kỳ.

Hình minh họa bởi AI

Bước sang quý cuối năm, xuất khẩu tôm được dự báo sẽ giảm tốc. Nguyên nhân chủ yếu do áp lực từ các loại thuế và biện pháp phòng vệ thương mại của Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Những yếu tố này đang tạo sức ép lên giá thành, khả năng cạnh tranh và tiến độ ký hợp đồng mới.

Theo nhận định của VASEP, nếu doanh nghiệp tiếp tục tối ưu sản phẩm giá trị cao, giữ vững chất lượng và đa dạng hóa thị trường, tác động giảm tốc có thể được hạn chế, nhưng xu hướng chung là tăng trưởng quý 4/2025 sẽ chậm hơn hoặc giảm so với các tháng giữa năm.