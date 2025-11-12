Tỉnh sát Hà Nội lọt vào tầm ngắm "ông trùm" công nghệ thế giới, mở đường cho ngành kinh tế tỷ đô

Hình minh họa bởi AI

Tập đoàn Qorvo muốn hợp tác với Bắc Ninh

Tập đoàn Qorvo (Hoa Kỳ) là Tập đoàn công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới. Doanh nghiệp này chuyên cung cấp các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực tần số vô tuyến (RF) và quản lý nguồn, đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các hệ sinh thái kết nối hiện nay.

Với doanh thu 12 tháng gần nhất đạt 3,7 tỷ USD, gần 8 tỷ thiết bị xuất xưởng mỗi năm và khoảng 6.200 nhân viên trên toàn cầu, Qorvo duy trì vị thế là doanh nghiệp dẫn đầu trong đổi mới công nghệ.

Sản phẩm của Qorvo được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: Thiết bị di động, thiết bị đeo, xe thông minh và hệ thống ADAS, mạng viễn thông và trung tâm dữ liệu, thiết bị gia dụng, nhà thông minh, công nghiệp 4.0, quốc phòng và hàng không vũ trụ.

Qorvo cũng cung cấp các giải pháp chuyên sâu cho hạ tầng mạng, bao gồm bộ khuếch đại công suất RF, bộ lọc hiệu suất cao, bộ khuếch đại CATV và các giải pháp quản lý pin cho hệ thống lưu trữ năng lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn và ông Gernot Fattinger, Phó Chủ tịch phụ trách công nghệ Tập đoàn Qorvo trao đổi tại buổi làm việc.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Qorvo đã và đang triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển trong ngành công nghiệp bán dẫn. Tại tỉnh Bắc Ninh, Tập đoàn đã hợp tác với các đối tác như Amkor, Luxshare, Sunshin Technology để thiết kế, sản xuất vi mạch, bán dẫn.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, ông Gernot Fattinger, Phó Chủ tịch phụ trách công nghệ Tập đoàn Qorvo bày tỏ mong muốn hợp tác với tỉnh Bắc Ninh phát triển hệ sinh thái bán dẫn và đóng gói tiên tiến; phát triển chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ và phát triển nhân lực; cùng với đó thúc đẩy tặng trưởng bền vững và lâu dài cho khu vực.

Đồng thời, đại diện tập đoàn cũng mong muốn tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện để việc xúc tiến đầu tư diễn ra thuận lợi; quan tâm, hỗ trợ xét duyệt thị thực nhanh hơn cho đội ngũ chuyên gia và để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hỗ trợ thuế cho việc nhập khẩu các thiết bị công nghệ cao.

Trao đổi tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn cho biết tỉnh sẽ triển khai xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung, Trung tâm tính toán thông minh, hướng đến trở thành "Thung lũng Silicon của Việt Nam".

Đồng thời mong muốn phía Tập đoàn hiến kế để Bắc Ninh trở thành Trung tâm của ngành bán dẫn hàng đầu tại Việt Nam, thúc đẩy sự hợp tác giữa Tập đoàn và các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh, tham gia vào chuỗi cung ứng của Tập đoàn.

Đối với các kiến nghị của Tập đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tỉnh Bắc Ninh cam kết đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, hoạt động hiệu quả trên địa bàn.

﻿Triển vọng ngành bán dẫn tại Việt Nam

Bán dẫn là một ngành kinh tế đang "hot" tại nhiều quốc gia trên thế giới. Năm 2024, doanh thu ngành bán dẫn toàn cầu đã vượt 600 tỷ USD và đang trên đà đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2030.

Tại Việt Nam, ngành công nghiệp này trong giai đoạn 2023 - 2027 được dự đoán tăng trưởng hơn 11% mỗi năm. Đến năm 2027, quy mô ngành đạt hơn 31 tỷ USD.

Hình minh họa bởi AI

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, Việt Nam xác định "bán dẫn là công nghệ chiến lược, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khẳng định vị thế quốc gia".

Việt Nam có nhiều tiềm năng, thuận lợi để phát triển ngành bán dẫn như vị trí địa chính trị chiến lược, nằm ở trung tâm Đông Nam Á, gần các trung tâm sản xuất chip hàng đầu, giúp Việt Nam thuận lợi trong việc đón dòng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, độ mở kinh tế cao cùng mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp cũng tạo điều kiện cho các tập đoàn công nghệ dễ dàng đầu tư và hợp tác.

Hiện, Việt Nam trở thành điểm đến của hàng loạt doanh nghiệp lớn trong hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu như NVIDIA, Intel...

Tính đến tháng 11, Việt Nam đã thu hút hơn 170 dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán dẫn, với tổng vốn gần 11,6 tỷ USD. Các dự án chủ yếu tập trung vào hai công đoạn then chốt của chuỗi giá trị bán dẫn là thiết kế chip và đóng gói – kiểm thử.

Hiện cả nước có khoảng 60 doanh nghiệp hoạt động trong mảng thiết kế, 8 dự án về đóng gói – kiểm thử cùng hơn 20 doanh nghiệp chuyên sản xuất, cung ứng vật liệu và thiết bị.