Lãi khủng, phá vỡ mọi dự báo, một DN đưa kế hoạch táo bạo, chiếm lĩnh 100% thị trường trong nước

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, trong quý 3/2025, PV GAS ghi nhận doanh thu gần 35.700 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.600 tỷ đồng. Kết quả này tương đương với năm 2024.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh thu của PV GAS đạt gần 91.500 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 12.600 tỷ đồng tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 10.2 00 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả này, hầu hết các chỉ tiêu tài chính của Tổng công ty đã vượt xa kế hoạch năm 2025 được giao.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản PV GAS đạt 93.800 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với đầu năm.

Trên đà tăng trưởng cao, năm 2026, PV GAS đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu 10% so với thực hiện năm 2025, với nhiều chỉ tiêu dự kiến sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ. Theo PV GAS, động lực tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh quốc tế, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và chuyển đổi số toàn diện.

PV GAS đang từng bước mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng sạch và công nghệ thông minh. Từ quý 1/2026, Tổng công ty dự kiến bắt đầu sản xuất thử nghiệm Hydro xanh (H₂ xanh) tại Nhà máy Xử lý Khí Dinh Cố (GPP Dinh Cố), đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình thực hiện "Hành trình năng lượng xanh".

Ở mảng chuyển đổi số và tự động hóa, PV GAS đang triển khai giai đoạn 1 Dự án Nhà máy thông minh tại GPP Cà Mau, đồng thời chuẩn bị nhân rộng mô hình quản trị thông minh sang cụm kho cảng Thị Vải nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quản lý – vận hành – logistics quốc tế.

Bên cạnh đó, PV GAS đã thành lập công ty PV GAS Logistics để hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics chuyên biệt cho ngành công nghiệp khí, đóng góp thêm vào doanh thu và lợi nhuận từ năm 2026.

Giai đoạn 2026 – 2030 được PV GAS xác định là thời kỳ bản lề để đầu tư mạnh vào hạ tầng khí, với tổng vốn dự kiến khoảng 3,5 tỷ USD, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Trong giai đoạn này, Tổng công ty đặt mục tiêu duy trì mức tăng trưởng doanh thu bình quân 8 - 10%/năm; chiếm 100% thị phần khí tự nhiên trong nước; nắm giữ 65 - 75% thị phần LPG và LNG toàn quốc ; đồng thời mở rộng mạnh mẽ hoạt động kinh doanh – dịch vụ ra thị trường quốc tế.

Tổng công ty cũng đặt mục tiêu đa dạng hoá thị trường tiêu thụ, lấy kinh doanh quốc tế làm động lực, với mục tiêu kinh doanh quốc tế chiếm từ 30 - 35% tổng doanh thu. Phát triển năng lượng mới, năng lượng xanh cũng là một trong những hướng phát triển của PV GAS với mục tiêu sản phẩm, dịch vụ mới đến năm 2030 đạt 25% cơ cấu doanh thu.

Trong một diễn biến khác, hồi tháng 10 vừa qua, PV GAS đã thiết lập đồng thời 3 kỷ lục Việt Nam. Đầu tiên là Nhà máy Xử lý Khí Nam Côn Sơn - Nhà máy có công suất xử lý khí lớn nhất Việt Nam. Từ năm 2013, công suất tối đa đạt của nhà máy đạt 22 triệu m³ khí/ngày đêm, tương đương khoảng 8.0 tỷ m³khí/năm.

Thứ 2 là Đường ống khí Nam Côn Sơn - Đường ống 2 pha vận chuyển dòng lưu thể khí thiên nhiên và chất lỏng Condensate dài nhất, với công suất vận chuyển khí lớn nhất Việt Nam. Đường ống khí có đường kính 26 inch, tổng chiều dài 371,09km gồm phần trên bờ và ngoài khơi, công suất vận chuyển tối đa 23,2 triệu m³ khí/ngày đêm.

Kỷ lục thứ 3 đơn vị này ghi nhận là Đơn vị khai thác, vận hành Kho cảng LNG Thị Vải - Kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng đầu tiên tại Việt Nam.