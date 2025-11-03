"Mỏ vàng" triệu đô của tỷ phú Trần Đình Long lộ diện: "Vũ khí bí mật" mới giúp vua thép kiếm bội tiền

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) do tỷ phú Trần Đình Long làm Chủ tịch, vừa có báo cáo tình hình kinh doanh quý 3/2025 và 9 tháng năm 2025. Cụ thể, quý 3/2025, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận 36.794 tỷ đồng doanh thu và 4.012 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 7% và 33% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng, tập đoàn đạt doanh thu 111.031 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận sau thuế là 11.626 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, Hòa Phát đặt kế hoạch kinh doanh 170.000 tỷ đồng doanh thu và 15.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, Tập đoàn đã hoàn thành tương ứng 65% doanh thu và 78% lợi nhuận sau thuế sau 9 tháng.

Tập đoàn Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, Top 30 Doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Chính vì vậy, nhóm thép và các sản phẩm liên quan đóng góp chính vào kết quả kinh doanh của tập đoàn với 93% doanh thu và 83% lợi nhuận sau thuế.

Đáng chú ý, một trong những lĩnh vực đang nổi lên mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào doanh thu và lợi nhuận của Hòa Phát là mảng nông nghiệp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 của Tập đoàn Hòa Phát, mảng nông nghiệp của Hòa Phát gồm sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi heo, bò, gà lấy trứng — tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong quý 3/2025.

Trong kỳ, doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài đạt 2.031 tỷ đồng, còn lợi nhuận trước thuế ghi nhận 387,3 tỷ đồng, tương ứng khoảng 8,4% tổng lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn.

So với hai quý đầu năm, lợi nhuận quý 3/2025 có điều chỉnh nhẹ từ mức 447 tỷ đồng (quý 1) và 578 tỷ đồng (quý 2). Tuy nhiên, kết quả này vẫn vượt xa so với cả năm 2023, cho thấy mảng nông nghiệp tiếp tục là "điểm sáng" ổn định và hiệu quả trong cơ cấu kinh doanh của Hòa Phát.

Tổng chung, 9 tháng năm 2025, mảng nông nghiệp với doanh thu thuần 6.259 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.297 tỷ đồng, tăng lần lượt 28% và 88% so với cùng kỳ năm 2024. Mảng kinh doanh này đóng góp tỷ trọng lớn thứ 2 với 6% và 11% vào doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất cho tập đoàn.

Lý giải về kết quả tích cực này, Hòa Phát cho biết giá lợn hơi duy trì ở mức cao do nguồn cung bị thu hẹp bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, cùng việc siết chặt quản lý thịt nhập lậu và yêu cầu khắt khe từ Luật Chăn nuôi 2025 khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phải dừng hoạt động. Trong khi đó, sản lượng bò Úc và gà lấy trứng của tập đoàn vẫn ổn định.

Bên cạnh yếu tố thị trường thuận lợi, việc chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi giúp Hòa Phát kiểm soát chi phí tốt hơn, từ đó nâng cao biên lợi nhuận và tăng hiệu quả hoạt động của mảng nông nghiệp.

Hòa Phát bước vào lĩnh vực nông nghiệp từ tháng 3/2015 với việc thành lập Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên. Tiếp đó, đến tháng 2/2016, CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát được thành lập, giữ vai trò điều phối toàn bộ hệ thống doanh nghiệp trong mảng nông nghiệp của tập đoàn.

Hiện tại, Tổng công ty Nông nghiệp Hòa Phát - CTCP Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) là đơn vị phụ trách toàn bộ mảng nông nghiệp.

Sau 10 năm phát triển, hiện mảng nông nghiệp của Hòa Phát nằm trong top lớn về con giống trong chăn nuôi heo và sản xuất thức ăn chăn nuôi, dẫn đầu cung cấp bò Úc nguyên con tại Việt Nam , đồng thời đứng đầu thị trường trứng gà sạch miền Bắc với sản lượng 336 triệu quả mỗi năm.

Giữa tháng 9 vừa qua, HPA nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. HPA dự kiến niêm yết trên sàn HoSE vào tháng 12/2025 với mã HPA và chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Căn cứ báo cáo tài chính tại ngày 30/06/2025, giá trị sổ sách của HPA là 11.887 đồng/cổ phiếu.

Nguồn vốn từ IPO cũng nhằm mở rộng quy mô sản xuất, tối ưu chuỗi cung ứng và đầu tư vào khu vực miền Trung - miền Nam.



