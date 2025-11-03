Dự án 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam cần hơn 13.700 nhân sự: Tuyển những vị trí nào, yêu cầu ra sao?

Dự án Cảng hàng không quốc tế (Sân bay) Long Thành là một trong những công trình trọng điểm quốc gia. Dự án này được xây trên diện tích 5.000 ha với t ổng mức đầu tư ước tính hơn 16 tỷ USD. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam. Sau khi hoàn thiện, đi vào hoạt động, sân bay có công suất phục vụ 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Trong giai đoạn 1, dự án đang được đầu tư xây dựng 2 đường cất - hạ cánh, 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1 nhà ga hàng hóa với công suất 550.000 tấn hàng hóa/năm cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ.

Sân bay Long Thành được định hướng trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế hàng đầu khu vực, vận hành theo mô hình cảng hàng không xanh – thông minh, ứng dụng sinh trắc học, trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều công nghệ hiện đại để gia tăng trải nghiệm hành khách cũng như năng lực cạnh tranh với các sân bay lớn trong khu vực.

Phối cảnh Sân bay Long Thành.

Với quy mô và tiêu chuẩn vận hành cao, nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là yếu tố then chốt. Dự báo, khi giai đoạn 1 chính thức đưa vào khai thác, Sân bay Long Thành sẽ cần hơn 13.700 lao động, trải rộng ở các lĩnh vực từ dịch vụ mặt đất, vận hành kỹ thuật, an ninh hàng không đến hành chính, thương mại và dịch vụ hỗ trợ. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt đảm bảo vận hành thông suốt, hiện đại và hiệu quả cho sân bay quốc tế chiến lược này.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Phong, Trưởng ban Chuẩn bị khai thác Sân bay Long Thành, sân bay được xây dựng hoàn toàn mới. Chính vì vậy, trong quá trình xây dựng các hạng mục cũng như chuẩn bị nguồn nhân lực để sau này quản lý, khai thác được xác định có vai trò hết sức quan trọng.

Để tuyển dụng được những nhân sự phù hợp, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động nhằm quảng bá thông tin, giới thiệu, thu hút và tuyển dụng nguồn nhân lực để phục vụ cho các hoạt động của cảng.

Hiện tại, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cần tuyển 1.400 nhân sự ở các vị trí như kỹ sư vận hành, bảo trì, kỹ thuật điện tử, cơ khí, tự động hóa. Sau khi tuyển dụng, công ty sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu để không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, qua đó góp phần xây dựng một đội ngũ người lao động chuyên nghiệp, chất lượng cao.

Hàng ngàn sinh viên mới ra trường tham gia ứng tuyển vào các vị trí việc làm tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không và đơn vị dịch vụ mặt đất cũng cần tuyển dụng hàng nghìn lao động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Giám đốc nhân sự Hãng hàng không VietJet chia sẻ, công ty có nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến nhân viên kỹ thuật. Cùng với đó là rất nhiều các vị trí làm việc phục vụ tại mặt đất như phục vụ hành khách, bảo dưỡng, vận hành trang thiết bị mặt đất, chất xếp hành lý...

Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị tại Sân bay Long thành, các ứng viên cần phải đáp ứng nhiều điều kiện khắt khe.

Các nhân sự được ACV tuyển dụng cần đáp ứng các yêu cầu đảm bảo tiêu chuẩn về sức trẻ, năng động, nhiệt huyết, có năng lực chuyên môn cao, có thể nắm bắt và làm chủ các công nghệ mới, tiên tiến trên thế giới.

Trong khi đó, tại Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn, do làm việc trong môi trường quốc tế, chính vì vậy, công ty rất cần các nhân sự có khả năng giao tiếp tiếng Anh thật trôi chảy. Một yêu cầu rất cao đối với các nhân lực làm việc trong ngành hàng không là phải chịu được áp lực công việc, phải giữ ngọn lửa yêu nghề, để vượt qua những thách thức.