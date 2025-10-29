Bước ngoặt mới của đại dự án chiến lược quốc gia được đầu tư 36.000 tỷ đồng

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành cắm mốc thực địa, bàn giao mặt bằng cho Dự án (điều chỉnh) Nâng cấp, Mở rộng Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất do Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) làm chủ đầu tư.

Các mốc giới được xác định tại hai khu vực gồm 4,92ha (vị trí 1) và 36,03ha (vị trí 4) — phần diện tích thuộc phạm vi Dự án điều chỉnh, nằm trong tổng số 108,2ha mặt bằng đã được đền bù tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

BSR được miễn tiền thuê đất trong hai giai đoạn: Giai đoạn xây dựng cơ bản (đến hết quý 1/2028) và 19 năm tiếp theo (từ 2/3/2028 - 1/3/2047). Sau thời gian ưu đãi, doanh nghiệp sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Nhà nước.

Các bên tiến hành đo đạc, cắm mốc tại hiện trường

Dự án Nâng cấp, Mở rộng NMLD Dung Quất – đại dự án chiến lược quốc gia với tổng vốn đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng. Công trình này được Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư từ năm 2023. Sau điều chỉnh, dự án sử dụng 51,67ha đất, trong đó 10,56ha nằm trong khu vực nhà máy hiện hữu và 41,1ha mở rộng bên ngoài hàng rào.

Hiện nay, BSR và Ban Quản lý Dự án Nâng cấp, Mở rộng NMLD Dung Quất đang khẩn trương triển khai các gói thầu san lấp mặt bằng và EPC, đồng thời đẩy nhanh các hạng mục theo tiến độ đề ra.

Theo kế hoạch, trong quý 3 và 4/2025, BSR sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho loạt gói thầu lớn. Trong đó, gói thi công san lấp mặt bằng có giá hơn 437 tỷ đồng; gói EPC - quan trọng nhất - có giá trị gần 27.900 tỷ đồng; gói bảo hiểm xây dựng, lắp đặt EPC trị giá hơn 141 tỷ đồng. Dự án triển khai Hợp đồng EPC dự kiến 37 tháng.

Dự kiến, nhà máy đưa vào vận hành quý 1/2028. Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp nâng công suất chế biến của NMLD Dung Quất từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày, tăng khả năng tiếp nhận và xử lý nhiều loại dầu thô, sản xuất nhiên liệu đạt tiêu chuẩn Euro 5, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường theo lộ trình bắt buộc áp dụng của Chính phủ.

Cùng với đó, dự án nhằm nâng cao độ linh động lựa chọn dầu thô, đảm bảo nguồn dầu thô cung cấp lâu dài và có hiệu quả cho Nhà máy; nâng cao hiệu quả đầu tư Nhà máy lọc dầu Dung Quất; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của cả nước, đặc biệt khu vực Trung bộ.

Ngoài ra, dự án bổ sung 6 phân xưởng công nghệ bản quyền mới, hiện đại hóa toàn diện dây chuyền sản xuất, nâng cao hiệu suất và độ tin cậy vận hành.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được xây dựng tại Khu kinh tế Dung Quất (thuộc địa bàn các xã Bình Thuận và Bình Trị, huyện Bình Sơn (cũ), tỉnh Quảng Ngãi. Đây là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam.

Công trình được khởi công vào ngày 28/11/2005 và khánh thành vào ngày 6/1/2011. Tổng mức đầu tư của dự án là gần 3.054 triệu USD, trong đó, chi phí cho các hợp đồng EPC gần 2.481 triệu USD; chi phí cho các hạng mục, công trình ngoài các hợp đồng EPC gần 215,6 triệu USD; chi phí tài chính gần 90 triệu USD; vốn lưu động 200 triệu USD và chi phí dự phòng hơn 67,4 triệu USD.

Sau gần 15 năm hoạt động, việc nâng cấp, mở rộng nhà máy được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của BSR, góp phần khẳng định vai trò đầu tàu của NMLD Dung Quất trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tạo nền tảng hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Quảng Ngãi.