Nóng: Hàng loạt nhà thầu yếu kém bị "bêu tên" ở dự án nghìn tỷ

Dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dài 16km , quy mô bốn làn xe, được đầu tư 21.551 tỷ đồng.

Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai (Dự án Thành phần 3) có chiều dài hơn 11km, điểm đầu giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối giao với mố B cầu Nhơn Trạch. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.600 tỷ đồng.

Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh là 2 dự án trọng điểm quốc gia.

Theo yêu cầu, dự án này phải hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025. Tuy nhiên, thực tế đến nay, tiến độ thi công 2 dự án vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Mới đây, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã có chỉ đạo nóng liên quan đến 2 dự án thành phần này.

Thi công Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai, Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giá trị sản lượng thực hiện mới đạt khoảng 51% hợp đồng đã ký, chậm 17% so với kế hoạch. Trong khi đó, Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, giá trị sản lượng thực hiện mới đạt gần 50% giá trị hợp đồng đã ký, chậm 4,4% so với kế hoạch.

Để đảm bảo tiến độ của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu xử lý nghiêm các nhà thầu yếu kém, chậm tiến độ.

N hững nhà thầu yếu kém, thiếu hợp tác, bị nhắc nhở nhiều lần trong quá trình thi công 2 dự án nhưng không chuyển biến như: Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, Công ty cổ phần Hải Đăng, Công ty cổ phần Xây dựng và lắp máy Trung Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Thành. ﻿

Đối với các nhà thầu này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phải kiểm điểm nghiêm túc, lập biên bản xử lý vi phạm hợp đồng, điều chuyển khối lượng hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định nếu tiếp tục chậm trễ.

Thi công Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Không chỉ "điểm danh" các nhà thầu yếu, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai còn yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tăng tốc toàn lực, rà soát lại toàn bộ tiến độ thi công, và xóa mọi điểm nghẽn để bảo đảm thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025. Đây không chỉ là một mốc tiến độ, mà là cam kết chính trị của Đồng Nai với Chính phủ. Tỉnh cũng ra lệnh điều chuyển khối lượng, bổ sung nhà thầu đủ năng lực, và xử lý nghiêm, thậm chí chấm dứt hợp đồng với các đơn vị tiếp tục trì trệ.

Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai còn chỉ đạo Ban Quản lý dự án báo cáo tiến độ hằng tuần, kèm biên bản xác nhận khối lượng thực tế, cấm tuyệt đối kiểu báo cáo hình thức, che giấu thực trạng công trường.

Đặc biệt, danh sách các nhà thầu vi phạm tiến độ hoặc sai phạm hợp đồng sẽ được đăng công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, coi như "bảng xếp hạng kỷ luật" để cơ quan chức năng xem xét hạn chế tham gia các gói thầu mới.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các nhà thầu cần quyết tâm hơn nữa, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", làm ngày, đêm, cả chủ nhật để hoàn thành đúng tiến độ dự án. Với các nhà thầu làm chậm nhưng nhắc nhở nhiều chưa có tiến triển thì có chế tài, phạt vi phạm; thậm chí loại khỏi dự án hay xem xét không tiếp tục cho thi công các dự án khác trên địa bàn về sau.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai﻿