50 ngày vượt gió bão, làm nên kỳ tích kép, khẳng định năng lực Việt Nam trên Biển Đông

Vừa qua, tại cảng PTSC Supply Base, Công ty Vận hành và Xây lắp PTSC (POS) đã đón mừng sà lan PTSC GUARDIAN cập cảng an toàn sau khi thực hiện hai chiến dịch biển quan trọng là LDV Pipelines và DUA 3P SCM replacement.

Sau quá trình Drydock từ tháng 5 đến tháng 7/2025, sà lan PTSC GUARDIAN được huy động để thực hiện 2 chiến dịch nêu trên. Trong đó, dự án LDV Pipelines do Murphy Cuu Long Bac Oil Co. Ltd (MCB) làm chủ đầu tư triển khai tại mỏ LDV - Lô 15-1/05 (bể Cửu Long). Theo kế hoạch, chiến dịch này kéo dài từ ngày 16/8 - 6/10/2025.

Diễn ra trong thời điểm có nhiều biến động thời tiết do ảnh hưởng bão kéo dài nhưng với năng lực tổ chức, điều hành và quản lý hiệu quả của đội ngũ cán bộ công nhân viên POS, dự án vẫn hoàn thành trước kế hoạch. Trên thực tế, chiến dịch trên đã hoàn thành trước thời hạn, kéo dài từ ngày 16/8 - 1/10/2025. Chiến dịch đã huy động hơn 200 nhân sự của POS.

Hoạt động trên sà lan PTSC GUARDIAN.

Tiếp sau thành công của dự án LDV Pipelines, PTSC GUARDIAN tiếp tục được giao nhiệm vụ thực hiện dự án DUA 3P SCM replacement của khách hàng EnQuest tại mỏ Dừa - Lô 12W (bể Nam Côn Sơn), thực hiện từ ngày 1-6/10/2025 với hơn 170 nhân sự.

Đây là dự án "fast track" yêu cầu tiến độ thực hiện công việc rất cao. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa EnQuest và POS, toàn bộ khối lượng công việc đã hoàn tất an toàn và kết thúc sớm hơn kế hoạch đề ra.

Cả hai dự án nêu trên đều là những dự án quan trọng, được khách hàng đánh giá cao và đã hoàn thành vượt kế hoạch, mang lại giá trị làm lợi lớn cho cả POS và khách hàng đối tác.

POS đón sà lan PTSC GUARDIAN cập bến.

Công ty cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC là thành viên trực thuộc Tổng Công ty PTSC thành lập trên cơ sở tách từ Công ty PTSC Production Services, với chức năng chính cung cấp các dịch vụ đấu nối, chạy thử, vận hành và bảo dưỡng cho các công trình dầu khí và công nghiệp khác.

Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, doanh thu POS đạt 905 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng, giảm 30%. Nguyên nhân chính do doanh thu sụt giảm, cùng với khoản lãi khác giảm khi phần hoàn nhập dự phòng bảo hành thấp hơn năm trước. Với kết quả này, công ty mới thực hiện được khoảng 36% kế hoạch năm về doanh thu và lợi nhuận.

Ở một diễn biến khác, ngày 29/09 vừa qua là ngày công ty chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 20:3, tương đương 15%. Công ty dự kiến phát hành thêm 6 triệu cổ phiếu nhằm nâng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 460 tỷ đồng. Động thái này đánh dấu đợt tăng vốn đầu tiên kể từ năm 2012 của POS. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2024 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Đợt chia cổ phiếu thưởng lần này thay thế cho việc chia cổ tức tiền mặt như các năm trước. Vào các năm trước, POS đều duy trì chia cổ tức bằng tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức của công ty dao động từ 7 - 25%. Lần gần đây nhất, POS trả cổ tức là năm 2023 bằng tiền ở mức 10%.