Mẫu iPhone đời cũ này có nhiều trang bị đáng tiền hơn cả iPhone 17

Ngay sau khi Apple chính thức mở bán iPhone 17, các cửa hàng đều ghi nhận tình trạng "cháy hàng" trong thời gian kỷ lục.

Thiết kế mỏng nhẹ, chip A19 Bionic mạnh mẽ cùng tính năng quay video không gian thực tế (Spatial Video) khiến thế hệ iPhone mới trở thành "cơn sốt" công nghệ toàn cầu.

Tại Việt Nam, nhiều đại lý ghi nhận lượng đặt trước tăng đột biến, trong khi giá xách tay bị đẩy lên cao hơn vài chục triệu đồng. Cơn khát iPhone 17 đang cho thấy sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của "nhà Táo" mỗi mùa ra mắt sản phẩm mới.

Tuy nhiên, có một sự lựa chọn khác cho các tín đồ "nhà Táo" cũng không hề kém cạnh iPhone 17 mà giá cả hợp lý hơn rất nhiều, thậm chí mẫu điện thoại đời cũ này còn có nhiều trang bị đáng tiền hơn cả iPhone 17. Mẫu điện thoại chúng tôi nhắc đến trong bài viết này là chiếc iPhone 16 Pro.

Dưới đây là những điểm đáng chú ý của iPhone 17 so với iPhone 16 Pro.

Thiết kế gần như giống hệt

Màn hình 6,3 inch, tỷ lệ hiển thị 90,1%, vẫn giữ Dynamic Island.

Sự khác biệt chỉ lộ rõ khi lật mặt sau - cụm camera thay đổi nhẹ.

Màu sắc và chất liệu

iPhone 16 Pro dùng khung titan cao cấp, tạo cảm giác tinh tế và sang trọng hơn.

iPhone 17 mang phong cách màu pastel sáng trẻ trung, phù hợp thị hiếu người dùng trẻ.

Hiệu năng và chip xử lý

iPhone 17 dùng chip A19, nhanh hơn khoảng 5% so với A18 Pro của iPhone 16 Pro.

GPU A19 mạnh hơn 9%, nhưng iPhone 17 chỉ có 5 lõi GPU, yếu hơn 6 lõi GPU của 16 Pro — bất lợi cho game và đồ họa.

Camera và khả năng chụp ảnh

iPhone 17 được nâng cấp camera trước lên 18MP, hỗ trợ Center Stage – giúp quay video góc rộng và theo dõi chuyển động tốt hơn. Đây là điểm cộng lớn cho người dùng thích quay vlog, gọi video hoặc chụp ảnh selfie.

Ở mặt sau, iPhone 17 có hệ thống camera kép gồm cảm biến chính 48MP và camera góc siêu rộng 48MP. Trong khi đó, iPhone 16 Pro sở hữu hệ thống 3 camera với telephoto zoom quang học 5x – rất hữu ích khi chụp chân dung hoặc vật thể ở xa. Nếu bạn cần khả năng zoom chuyên nghiệp, iPhone 16 Pro là lựa chọn vượt trội.

Pin và dung lượng lưu trữ

iPhone 17 có pin lâu hơn (41 giờ) so với 37 giờ của iPhone 16 Pro. iPhone 17 hỗ trợ sạc nhanh hơn với công suất 25W qua MagSafe, trong khi iPhone 16 Pro chỉ đạt 22W. Điều này giúp người dùng tiết kiệm thời gian sạc và sử dụng máy lâu hơn trong ngày.

Tuy nhiên, iPhone 16 Pro hỗ trợ nhiều tùy chọn lưu trữ (128 GB – 1 TB), trong khi iPhone 17 chỉ có 256 GB và 512 GB.

Giá bán và lựa chọn

iPhone 17 bản 256 GB giá khoảng 24,99 triệu đồng, rẻ hơn 3–4 triệu so với iPhone 16 Pro cùng dung lượng.

Dù bị ngừng sản xuất, iPhone 16 Pro vẫn được đánh giá là lựa chọn "đáng tiền" hơn nhờ camera tele, GPU mạnh, và thiết kế titan cao cấp.

Nhận xét chung

iPhone 17 ghi điểm với thời lượng pin tốt hơn và camera selfie nâng cấp, nhưng chưa đủ "bứt phá" để vượt qua iPhone 16 Pro - chiếc máy vẫn giữ ưu thế về hiệu năng, camera tele và trải nghiệm cao cấp tổng thể.

Nếu bạn là người dùng phổ thông, thích quay vlog, chụp ảnh selfie, cần màn hình sáng, pin lâu và giá hợp lý – iPhone 17 là lựa chọn đáng cân nhắc. Máy mang lại trải nghiệm cao cấp, thiết kế hiện đại và hiệu năng đủ dùng trong nhiều năm tới.

Ngược lại, nếu bạn là người dùng chuyên nghiệp, cần camera zoom xa, hiệu năng đồ họa mạnh, chất liệu sang trọng và tốc độ truyền dữ liệu cao – iPhone 16 Pro vẫn là flagship đáng tin cậy.