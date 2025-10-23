Có gì trong dự án nhà ở xã hội cao 21 tầng được đầu tư hơn nghìn tỷ?

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện Dự án khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (nay là xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Công ty Cổ phần Hùng Minh Ban Mai có địa chỉ tại lô HC, Cụm Công nghiệp Trung Sơn - Ninh Sơn, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh được giao làm chủ đầu tư dự án.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 1,25 ha. Trong đó, diện tích xây dựng chiếm hơn 12.400 m². Dự án này gồm 3 tòa nhà ở xã hội cao 21 tầng với tổng diện tích xây dựng khoảng 4.630 m², tổng diện tích sàn sử dụng lên tới 82.984 m².

Các tòa nhà được thiết kế đa chức năng, vừa phục vụ nhu cầu ở, vừa tích hợp dịch vụ thương mại và tiện ích công cộng.

Cụ thể, tầng 1, 2, 5 và tầng 21 được bố trí không gian kinh doanh, dịch vụ thương mại, chiếm tối đa 20% tổng diện tích sàn. Tầng 3 và 4 dùng làm bãi đỗ xe. Ngoài ra, mỗi tòa nhà đều có khu sinh hoạt cộng đồng, không gian kỹ thuật và khu vực phục vụ chung nhằm đảm bảo tiện nghi và an toàn cho cư dân.

Cùng với các khối nhà chính, dự án còn bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong phạm vi lô đất CT2 như: nhà kỹ thuật, nhà để xe, hệ thống đường nội bộ, sân vườn cảnh quan, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa - nước thải, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy...

Dự án dự kiến cung cấp khoảng 720 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.480 người, đồng thời có hơn 10.400 m² sàn dành cho hoạt động thương mại, dịch vụ, tạo không gian sống - làm việc hiện đại và tiện nghi.

Dự án có tiến độ thực hiện 39 tháng kể từ thời điểm được chấp thuận chủ trương đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, tuân thủ theo quy định pháp luật đất đai hiện hành.

Khi hoàn thành, đây sẽ là dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, góp phần quan trọng vào việc phát triển quỹ nhà ở cho người lao động, chuyên gia và người thu nhập trung bình - thấp tại Bắc Ninh, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại khu vực phía Đông thị trấn Vôi.

Phối cảnh một dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh.

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến nay, toàn tỉnh đã và đang triển khai 90 dự án nhà ở xã hội, tăng thêm 13 dự án chỉ trong năm 2025, với tổng diện tích hơn 311 ha, quy mô khoảng 10,36 triệu m² sàn, tương ứng 127.000 căn hộ khi hoàn thành. Trong đó, giai đoạn 2022 – 2025, tỉnh đã đưa vào sử dụng khoảng 25.000 căn hộ, góp phần đáng kể vào mục tiêu an sinh và phát triển đô thị bền vững.

Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2025, Bắc Ninh đã hoàn thành 12.649 căn hộ, đạt 80% chỉ tiêu năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao (15.920 căn). Theo kế hoạch, 3 dự án đang thi công với 3.636 căn hộ sẽ được bàn giao trong quý IV/2025, giúp tỉnh về đích sớm chỉ tiêu năm.

Không dừng lại ở đó, năm 2026, Bắc Ninh đặt mục tiêu phát triển thêm 20.000 căn hộ nhà ở xã hội, vượt hơn 2.000 căn so với chỉ tiêu Chính phủ giao.