Một ngân hàng thắng lớn, vừa thiết lập một kỷ lục chưa từng có

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (TCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 và 9 tháng đầu năm 2025.

Theo đó, trong quý 3/2025, ngân hàng này đạt lợi nhuận trước thuế 8.250 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận quý cao kỷ lục nhà băng này từ trước đến nay.

Có được kết quả này là nhờ đóng góp lớn từ các khoản lãi đóng góp từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng đã tăng gấp 9 lần, đạt 560 tỷ đồng. Lãi từ chứng khoán đầu tư cũng tăng tới hơn 170% đạt 1.059 tỷ đồng.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, ngân hàng này đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 6.614 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 23.385 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 18.975 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp 18.132 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chiếm khoảng 78% tổng lợi nhuận hợp nhất, còn lại chủ yếu đến từ công ty con – CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) – với khoảng 5.067 tỷ đồng.

Biên lãi ròng (NIM) của ngân hàng ổn định quanh mức 3,8%. Thu nhập dịch vụ đạt 8.400 tỷ đồng, với tăng trưởng nổi bật ở mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) và thu phí bảo hiểm, đều tăng hơn 30%.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) vẫn quanh mức 30%. Chất lượng tài sản được cải thiện khi chi phí dự phòng giảm, kéo tỷ lệ nợ xấu về khoảng 1,2%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLC) đạt 119,1%.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Techcombank đạt gần 1,13 triệu tỷ đồng, khẳng định vị thế trong nhóm ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam. Dư nợ cho vay đạt hơn 756.000 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt, giảm xuống còn 1,23%.

Ở chiều huy động, tổng nguồn vốn đạt 595.087 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Đáng chú ý, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 43%, tương đương 272.000 tỷ đồng, tăng 12% so với quý trước.

Trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng này thu hút thêm gần 1,7 triệu khách hàng mới, nâng tổng số lên khoảng 17 triệu. Trong đó, 62,4% khách hàng cá nhân được thu hút qua nền tảng số, 30,1% từ mạng lưới chi nhánh và 7,5% từ các đối tác trong hệ sinh thái.

Số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân qua các kênh ngân hàng điện tử trong quý 3/2025 đạt 1,1 tỷ lượt giao dịch, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với tổng giá trị giao dịch đạt 2.9 triệu tỷ đồng, tăng 7.9% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng số lượng giao dịch đạt 2.9 tỷ, tăng 26.9% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng giá trị giao dịch lên 8.9 triệu tỷ đồng, tăng 9.0% so với cùng kỳ.

Ở một diễn biến khác, ngân hàng cũng vừa công bố kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2024 với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày thanh toán dự kiến 22/10/2025.

Với hơn 7,08 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị chi trả dự kiến lên tới hơn 7.086 tỷ đồng. Nguồn chi trả được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2024, sau khi ngân hàng đã trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định.



