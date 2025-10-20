Dự án đặc biệt quan trọng, được đầu tư hơn 7.400 tỷ ghi nhận kỷ lục, là thành tích đáng tự hào của Việt Nam

Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng , giao Ban Quản lý dự án điện 1 (EVNPMB 1) quản lý điều hành. Phần vốn này được thu xếp từ nguồn vốn vay của Vietcombank là 80% và vốn đối ứng của EVN là 20%.

Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên là đường dây mạch kép có tổng chiều dài 229,5 km, với 468 vị trí móng cột. Dự án đi qua địa phận 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ (trước đây là 4 tỉnh, gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc), điểm đầu là Trạm biến áp 500 kV Lào Cai, điểm cuối là Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên.

Điều đáng nói là, dự án này hoàn thành chỉ sau hơn 6 tháng triển khai, rút ngắn gần 8 tháng so với tiến độ được phê duyệt. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Phạm Hồng Phương chia sẻ, để đạt được thành tựu này, nhà đầu tư đã tổ chức thi công "4 tại chỗ", "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "xuyên lễ, Tết, ngày nghỉ" để thi công dự án.

Phối cảnh dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên - Ảnh: EVN

Cùng với đó, trong thi công dự án, có rất nhiều sáng kiến, sáng tạo và công nghệ tiên tiến lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích.

Trong công tác thi công phần móng, nhà thầu đã huy động nhiều thiết bị chuyên dụng, áp dụng triệt để cơ giới hóa nhằm tăng tốc tiến độ đào, đúc móng và đảm bảo chất lượng, độ chính xác kỹ thuật theo yêu cầu thiết kế.

Đối với thi công lắp dựng cột và kéo dây, tại nhiều vị trí trên tuyến, đơn vị thi công đã sử dụng cẩu trọng tải lớn để lắp dựng cột, đồng thời ứng dụng các sáng kiến kỹ thuật giúp đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt trong lắp dựng cột thanh cái ống và cột vượt.

Đáng chú ý, công trình đã ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong công tác kéo rải dây mồi, cùng với hệ thống thiết bị kéo – hãm thủy lực đồng bộ, cho phép thi công cùng lúc 4 dây dẫn kích thước lớn ở các khoảng néo dài. Giải pháp này không chỉ tăng tốc độ thi công trên các địa hình phức tạp như rừng núi, sông hồ, khu vực giao cắt giao thông, mà còn đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng công trình.

Kết quả là, sau hơn 6 tháng thi công, dự án đã hoàn thành khối lượng thi công chính gồm: Đào gần 1,8 triệu m3 đất, đá hố móng; đổ gần 110.000m3 bê tông với khoảng 7.500 tấn cốt thép; sản xuất và lắp dựng 55.000 tấn cột thép; kéo rải hơn 6.000km cáp các loại (26 sợi dây dẫn, dây chống sét và cáp quang).

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, đây là tiến độ thi công thần tốc, kỷ lục, một thành tích đáng tự hào.

Việc thần tốc thi công, hoàn thành dự án vượt tiến độ tại khu vực địa hình, địa chất công trường đặc biệt khó khăn, phức tạp, thi công trong điều kiện thời tiết bất thường, khối lượng thi công công trình lớn, kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự chính xác và đồng bộ đã thể hiện quyết tâm, sự trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc của ngành điện, cũng như nỗ lực của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm các điều kiện thi công công trình này.

Khi đưa vào hoạt động, dự án này có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện, đồng thời tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, nâng cao khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia, giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh điện của EVN.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn này đòi hỏi ngành điện phải tập trung phát triển, tăng công suất phát điện hằng năm khoảng 15% - 18% (tương ứng 8.000 MW - 10.000 MW) để đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Chính vì vậy, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.