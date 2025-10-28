Lương ngân hàng vẫn luôn "đỉnh": Lộ diện ngân hàng trả lương "khủng" nhất Việt Nam

Tính đến ngày 27/10, đã có 13 ngân hàng thương mại cổ phần công bố báo cáo tài chính 9 tháng năm 2025. Bức tranh lợi nhuận toàn ngành cho thấy đà tăng trưởng tích cực, trong đó nguồn thu từ lãi tiền gửi tiếp tục là động lực chính. Cùng với đó, mức chi trả thu nhập cho nhân viên của nhiều ngân hàng vẫn duy trì ở ngưỡng cao kỷ lục.

Mức thu nhập của nhân viên ngân hàng hiện vẫn thuộc nhóm cao so với mặt bằng chung của thị trường lao động Việt Nam. Theo số liệu 9 tháng đầu năm 2025, thu nhập bình quân của nhiều nhà băng dao động từ 25 - 50 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 2 - 3 lần so với mức lương trung bình của người lao động trong khu vực dịch vụ – tài chính.

Dẫn đầu hệ thống là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã MBB). Tính đến ngày 30/9, MB có 18.888 nhân viên, tăng 249 người so với đầu năm. Trong 9 tháng, ngân hàng chi hơn 8.296 tỷ đồng cho nhân sự, tương đương bình quân 49,1 triệu đồng/người/tháng – cao nhất trong nhóm ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng này đạt lợi nhuận trước thuế 23.139 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, hoàn thành 73% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất của MB ở mức 1,87%, giảm 0,36% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng tài sản hợp nhất của MB đạt 1,329 triệu tỷ đồng, tăng 17,7% so với đầu năm, nằm trong nhóm ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất hệ thống.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã TCB). Hiện, ngân hàng này có 12.527 nhân viên, tăng 679 người so với đầu năm. Dù mức chi bình quân giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ, thu nhập nhân viên Techcombank vẫn đạt tới 46,8 triệu đồng/tháng.

Theo sau là SHB và ACB, cùng đạt 41,2 triệu đồng/người/tháng. Tại thời điểm 30/9, SHB có 6.786 nhân viên, tăng 135 người. Trong khi ACB có 13.022 nhân viên, giảm 268 người so với đầu năm.

Ở nhóm ngân hàng có quy mô nhân sự lớn, VPBank (mã VPB) chi hơn 7.770 tỷ đồng cho nhân viên, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024. Với gần 27.700 người lao động, thu nhập bình quân đạt 31,3 triệu đồng/tháng. Mức này tuy thấp hơn nhóm dẫn đầu, nhưng phản ánh nỗ lực duy trì chính sách nhân sự cạnh tranh trong bối cảnh mở rộng hệ sinh thái khách hàng bán lẻ.

Dưới mốc 30 triệu đồng/tháng là Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlong Bank, mã chứng khoán: KLB) chi 27,1 triệu đồng/người/tháng; Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB) chi 25,4 triệu đồng/người/tháng…

Dù vậy, con số nêu trên chỉ mang tính ước tính bình quân dựa trên chi phí thu nhập chia cho số lượng nhân sự của ngân hàng tại kỳ báo cáo tài chính. Theo các chuyên gia, con số này không phản ánh đầy đủ sự chênh lệch giữa các vị trí. Thực tế, mức lương của tổng giám đốc, giám đốc khối có thể lên tới hàng trăm triệu đồng/tháng, trong khi một số vị trí giao dịch viên, hỗ trợ vận hành chỉ ở mức khoảng trên dưới chục triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều ngành nghề cắt giảm nhân sự hoặc siết chi phí, việc thu nhập bình quân tại nhiều ngân hàng vẫn vượt 40 triệu đồng/tháng cho thấy ngành ngân hàng vâng đang là điểm đến hấp dẫn của lao động chất lượng cao. Đây là "điểm đến mơ ước" của nhiều lao động trẻ nhờ mức thu nhập ổn định, phúc lợi tốt và cơ hội thăng tiến rộng mở.