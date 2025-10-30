Cả nghìn người Trung Quốc "đổ bộ", một lĩnh vực của Quảng Ninh "nóng rực" dịp cuối năm

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 29/10 vừa qua, khoảng 1.000 du khách Trung Quốc thuộc Tập đoàn JIA DAI đã đến tham quan Vịnh Hạ Long. Đoàn du khách Trung Quốc này đến Việt Nam theo chương trình du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, khen thưởng và sự kiện).

Được biết, đoàn khách nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và có hành trình 4 ngày 3 đêm tại Quảng Ninh. Trong thời gian lưu trú, du khách đã tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng như: Bảo tàng – Thư viện Quảng Ninh, Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hạ Long… và di chuyển trên 36 tàu du lịch để đến tham quan Vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh tổ chức lễ tiếp đón đoàn du khách.

Du lịch MICE là một loại hình du lịch đặc thù, kết hợp giữa tham quan, nghỉ dưỡng với các hoạt động hội nghị, hội thảo, khen thưởng và sự kiện. Khác với du lịch thông thường, MICE hướng đến các đoàn khách quy mô lớn, có tổ chức chuyên nghiệp, mang lại giá trị kinh tế cao và sức lan tỏa mạnh mẽ cho điểm đến.

Đây được xem là "mỏ vàng" của ngành du lịch khi mỗi đoàn khách không chỉ đóng góp doanh thu trực tiếp qua lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, mà còn thúc đẩy quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và giao lưu thương mại.

Trong những năm gần đây, Quảng Ninh ghi nhận sự gia tăng rõ rệt các đoàn khách du lịch MICE, đặc biệt là từ thị trường Trung Quốc, do các hãng lữ hành trong và ngoài nước tổ chức. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra triển vọng mới trong thu hút khách quốc tế, khi riêng khách Trung Quốc vẫn chiếm khoảng 35 - 40% tổng lượng khách nước ngoài lưu trú tại địa phương.

Một đoàn du khách tới tham quan Quảng Ninh.

Trước đó, giữa tháng 10 vừa qua, đoàn gần 1.000 khách du lịch Trung Quốc hạng sang cũng nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, bắt đầu hành trình du lịch 5 ngày 4 đêm tại Quảng Ninh theo hình thức MICE.

Theo kế hoạch, trong các tháng cuối năm 2025, Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 350.000 - 400.000 lượt khách Trung Quốc, trong đó nhiều đoàn quy mô lớn từ 1.000 - 2.000 khách.

Các đoàn chủ yếu lựa chọn chương trình 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm, sử dụng dịch vụ cao cấp và lưu trú tại khách sạn 4-5 sao trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh﻿