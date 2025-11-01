Siêu du thuyền 6 sao lớn nhất Vịnh Hạ Long hoàn toàn do người Việt thực hiện có gì đặc biệt?

Công ty cổ phần Du thuyền 5 sao Hồng Phong (Athena Group) là doanh nghiệp có hệ thống du thuyền nghỉ đêm hạng sang 5 sao bao gồm Athena và Signature Cruises trên Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. Thương hiệu Athena Group được lấy cảm hứng và phát triển từ hình ảnh nữ thần Athena của Hy Lạp - vị nữ thần tượng trưng cho trí tuệ, tài năng và sự bảo vệ đáng tin cậy.

Doanh nghiệp này đã đưa vào khai thác hàng loạt du thuyền nổi tiếng, đồng hành cùng hàng vạn du khách hơn một thập kỷ qua như: Athena Royal, Athena Luxury, Signature Halong, Signature Royal.

Mới đây, Athena Group vừa tổ chức lễ hạ thủy siêu du thuyền 6 sao Athena Premium. Đây là siêu du thuyền lớn nhất Vịnh Hạ Long. Du thuyền này hạ thủy sau hơn một năm khởi công đóng mới từ ngày 25/7/2024.

Hạ thủy du thuyền Athena Premium.

Với chiều dài 110m và tổng diện tích hơn 10.000m², Athena Premium gây ấn tượng với quy mô vượt trội, đủ sức phục vụ hơn 500 du khách nghỉ dưỡng cùng lúc.

Đặc biệt, dự án được Athena Group đầu tư trọn vẹn từ khâu ý tưởng, thiết kế, thi công đến vận hành, do chính đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư và chuyên gia Việt Nam thực hiện.

Đây không chỉ là công trình nghỉ dưỡng biển cao cấp, mà còn là minh chứng cho năng lực sáng tạo, tư duy đột phá và bản lĩnh chinh phục công nghệ của người Việt trong lĩnh vực du thuyền – nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Du thuyền Athena Premium được định vị là "Biểu tượng nghỉ dưỡng thượng lưu giữa Vịnh Di sản", sở hữu 41 phòng hạng sang với diện tích từ 43m² trở lên và hệ thống tiện ích đạt chuẩn quốc tế.

Điểm nhấn là phòng Tổng thống rộng tới 400m² – một trong những phòng du thuyền lớn bậc nhất tại Việt Nam – nằm trên tầng cao nhất với tầm nhìn panorama ôm trọn kỳ quan thiên nhiên. Tại đây, du khách được trải nghiệm những đặc quyền hiếm có như hệ thống khoáng tươi ngay trong phòng, bể bơi riêng, phòng khách biệt lập, cùng lounge riêng tư chuẩn giới thượng lưu.

Mỗi chi tiết đều được tính toán tỉ mỉ nhằm mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, riêng tư và xa hoa bậc nhất, xứng đáng với danh xưng "dinh thự trên biển".

Du thuyền Athena Premium.

Không chỉ chú trọng không gian lưu trú, Athena Premium còn kiến tạo hệ tiện ích đỉnh cao, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe toàn diện. Du thuyền sở hữu sundeck 1.000m², khu onsen chuẩn Nhật đầu tiên trên du thuyền tại Việt Nam, cùng tổ hợp "wellness cruise" gồm bể bơi vô cực 4 mùa, spa – xông hơi trị liệu, khu yoga – thiền, phòng golf 3D, khu thiên văn và nhiều không gian thư giãn mang tính riêng tư cao.

Với những tiêu chuẩn khác biệt này, Athena Premium không chỉ là hành trình khám phá vịnh mà còn là trải nghiệm nghỉ dưỡng – tái tạo năng lượng đỉnh cao dành cho giới thượng lưu, góp phần nâng tầm du thuyền Việt Nam trên bản đồ du lịch cao cấp châu Á.

Dự kiến, du thuyền sẽ khai thác các tuyến điểm trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long để phục vụ du khách.

Du thuyền Explora By Grand Pioneers Cruises.

Phát triển hệ thống du thuyền hạng sang phục vụ cho khách du lịch trên Vịnh Hạ Long đang là một hướng đi được nhiều các doanh nghiệp kinh doanh tại Quảng Ninh chú trọng đầu tư.

Giữa tháng 9 vừa qua, Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận cũng đã khởi công đóng mới tàu tham quan vịnh Hạ Long với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng, dự kiến khai thác thương mại từ quý 1/2026, phục vụ tuyến "Hành trình di sản".

Chiếc tàu mới mang tên Explora By Grand Pioneers Cruises, thuộc dòng tàu hai thân dài 46m, rộng 14,6m, mạn cao 3,8m, chiều chìm 1,75m. Tàu có trọng tải hơn 58 tấn, dung tích toàn phần 833, trang bị 2 máy chính với tổng công suất 1.300 mã lực, thiết kế chở 99 hành khách cùng 7 thuyền viên và 6 nhân viên phục vụ.

Explora By Grand Pioneers Cruises gây chú ý khi có hệ số an toàn K đạt 4, cao gấp 4 lần so với tiêu chuẩn hàng hải - hệ số an toàn cao nhất trên vịnh Hạ Long. Đây là những giải pháp quan trọng để bảo đảm an toàn tối đa cho du khách khi tham quan Di sản thiên nhiên thế giới.